Así fue como Alajuelense descubrió a sus jugadores enfiestados: Crónica de una noche en ‘la Cali’ y un ojo morado

Conozca quiénes emitieron la voz de alerta y lo que pasó el domingo pasado en Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense contra Puntarenas por la jornada 11 de la Liga Promérica 2025
Creichel Pérez tendrá que presentarse este miércoles al microciclo de la Selección de Costa Rica, luego de verse involucrado en un escándalo de indisciplina en Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







