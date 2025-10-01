Así fue como Alajuelense descubrió a sus jugadores enfiestados: Crónica de una noche en ‘la Cali’ y un ojo morado

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Creichel Pérez tendrá que presentarse este miércoles al microciclo de la Selección de Costa Rica, luego de verse involucrado en un escándalo de indisciplina en Alajuelense.

Tegucigalpa, Honduras.- ¿Qué fue lo que realmente pasó la noche del sábado 27 de setiembre y la madrugada del domingo 28 de setiembre para que Liga Deportiva Alajuelense bajara del avión a Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar?

Los cuatro jugadores tomaron la decisión de ir a alguno de los bares en el barrio La California, en San José, a sabiendas de que al día siguiente los esperaba un día lleno de trajín, sin dimensionar a lo que se exponían.

Estaban citados para llegar a las 6 a. m. al Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela.

A todo el equipo lo esperaba un largo día, con entrenamiento, almuerzo y traslado al aeropuerto para viajar a Honduras.

Pero a los futbolistas lo que se les hizo más larga de la cuenta fue la noche. Hasta hoy no hay una voz oficial en el club que pueda explicar con exactitud lo que pasó y quizás, nunca ocurra.

Eso obedece a que en la Liga ni siquiera tuvieron tiempo para hacer averiguaciones con lujo de detalles, porque tenían que entrenar y viajar.

Así que las conversaciones quedaron pendientes para después de que el equipo regrese de Honduras.

De los cuatro jugadores que el club bajó del avión, Deylan Paz y Deylan Aguilar llegaron a la hora que debían al CAR. Luego arribó John Paul Ruiz.

No olían a licor, pero eso no fue necesario para que en el mismo camerino, los líderes del equipo se percataran de que algo no andaba bien.

Había sospechas y esos futbolistas asumieron una posición de “detectives” para entre indirectas y directas, llegar a la verdad.

Lo que los delató fue que los tres tenían un semblante muy diferente a los demás. La trasnochada los “cantó”. Esos rostros evidenciaban una mala noche, más la ausencia de Creichel Pérez, quien llegó hasta las 9 a. m.

Liga Deportiva Alajuelense decidió ir a Honduras sin los jugadores que tomaron una mala decisión. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Al extremo no lo delataba solamente el semblante, sino que hasta le quedó un ojo morado, producto de un golpe. Un tema del que aún en la Liga no han hecho consultas.

Los líderes dentro del camerino fueron quienes se dieron cuenta y llegaron a la conclusión de que estas cosas no se podían permitir, así que le reportaron la situación al gerente deportivo Carlos Vela.

Así empezó todo, así fue como explotó una bomba a lo interno de Alajuelense. El mexicano reportó lo ocurrido al cuerpo técnico y a la dirigencia.

El consenso entre todos fue que los cuatro jugadores no viajaban, y que luego ya el tema se verá en el momento oportuno, aplicando el reglamento interno. Esa decisión se las comunicó Carlos Vela.

Quien tuvo que correr fue el secretario técnico, Víctor Reyes, quien estaba listo para actuar en caso de que surgiera un inconveniente, pero pensando principalmente en que se tuviera que hacer algún ajuste por lesión, y no por indisciplina.

Se bajó del avión a Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar; y en lugar de ellos abordaron Farbod Samadián, Tristan Demetrius y Charles Forstner.

A Samadian y a Forstner les habían sacado la hoja de antecedentes penales, que es un requisito para ingresar a Honduras; mientras que Demetrius, al ser haitiano, solo debía presentar su visa.

¿Qué pasó con Creichel Pérez y el golpe en su rostro? Al parecer, ni siquiera él mismo lo sabe, porque algunas personas que pertenecen a su círculo cercano dicen que él no lo recuerda.

Testigos presentes en un bar aseguran que los vieron ahí, y que los jugadores más jóvenes de la Liga se fueron antes. Pero ellos recibieron una alerta, de que algo estaba pasando con sus compañeros, y decidieron regresarse.

Cuando John Paul Ruiz y Creichel Pérez ya se iban a ir, se presume que uno le dijo a otro que no podía llevarse el carro.

Varias versiones indican que como no le hacía caso, empezaron a discutir, y ahí fue donde hasta se produjo un intercambio de golpes entre ellos. Sin embargo, eso no está confirmado. Y que lo que pasó, fue en un lugar cercano a donde se encontraban, donde habían dejado el vehículo.

De los videos que circulan en redes sociales sobre riñas que se presentaron en “La Cali” durante el fin de semana, ninguno de los que se han difundido corresponde a los jugadores de Alajuelense.

La Policía Municipal no tiene ningún reporte y la Fuerza Pública tampoco.

Al día siguiente, la comitiva de Alajuelense acudió al Estadio “Chelato” Uclés para hacer el reconocimiento de cancha antes del partido con Motagua. Horas antes, se supo que Miguel “Piojo” Herrera había dejado a Creichel Pérez dentro de su lista de convocados para el microciclo de la Selección de Costa Rica, que empezará este miércoles 1.° de octubre, en horas de la noche.

¿Qué ha pasado con los castigados?

Ll mismo lunes en horas de la mañana, los cuatro jugadores bajados del avión tuvieron que presentarse al CAR para entrenarse con el equipo U-21 de la Liga, a cargo de Roberto Castro.

Solo Rónald Matarrita sabrá qué pasó en el camerino del primer equipo, donde se alistaron para entrenar John Paul Ruiz y Creichel Pérez.

Ellos se han mantenido entrenando, como les corresponde. Eso sí, Ruiz y Pérez no se han visto como los amigos cercanos que son.

Ninguno de los involucrados ha dado mayores detalles, pero a algunas personas a lo interno del CAR todos han dicho sentirse arrepentidos de una mala decisión.

Saben que hay conversaciones pendientes, después de este miércoles, cuando Alajuelense regrese a territorio nacional. Y posiblemente, en la Liga no emitan más declaraciones al respecto.

Desde el domingo pasado, el propio Carlos Vela dijo que hay situaciones internas que no tienen por qué ser públicas, pero que es un hecho que se aplicará el reglamento del equipo.

¿Qué es lo que les sanciona Alajuelense? El haberse ido de fiesta, el desvelarse antes de una concentración para salir al exterior a un partido trascendental.

