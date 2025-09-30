Miguel ‘Piojo’ Herrera habla sobre llamado de Creichel Pérez a la Selección de Costa Rica tras escándalo de indisciplina con Alajuelense

Miguel Herrera cree que muchas veces la multa es lo más prudente en un caso de indisciplina.

La convocatoria de Creichel Pérez al microciclo de la Selección de Costa Rica que solicitó Miguel “Piojo” Herrera antes de los partidos eliminatorios contra Honduras y Nicaragua desató una ola de críticas.

Él fue uno de los jugadores -junto a John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar- que Liga Deportiva Alajuelense bajó del avión al descubrir que se fueron de fiesta entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

La Liga lo castigó no solo con excluirlo del viaje a Honduras para el partido decisivo contra Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf, sino que también aplicará el reglamento interno, que posiblemente implique una multa por lo ocurrido; pero el “Piojo” lo mantuvo en su lista de convocados.

“Cada quien toma sus decisiones, desafortunadamente la lista ya la teníamos antes de que pasara esta situación y es obvio que tendré que hablar con la gente de la Liga para ver qué pasó”, expresó Miguel “Piojo” Herrera en la entrevista conjunta que le hicieron Christian Sandoval y Pablo Guzmán, que se escuchó en Teletica Radio, Radio Monumental y que pasó por TDMás y Canal 11.

“Me parece que es un chavo con mucho futuro y que tendrá que aprender de estos errores graves que puede tener un jugador. Son errores que pueden marcar qué continúa si sigue teniendo este tipo de situaciones indisciplinarias, que va a terminar con su carrera.

”No es que va a dejar de jugar un partido, es que va a terminar con su carrera. Él tendrá que aprender de esto y me parece que el castigo que le impone la Liga también es fuerte”, apuntó el seleccionador nacional.

Dijo que no sabe si será bueno o no, porque eso es decisión de ellos, “pero debilitar a un equipo porque tienes que castigar a un muchacho, pues hay muchas formas de castigar al jugador y donde más nos duele es en la bolsa. Mas que me dejes sin jugar un partido, es en la bolsa”, subrayó Miguel “Piojo” Herrera.

Su criterio es que a veces es más importante una buena multa, que castigar a un jugador por indisciplina, pero insistió en que esa es la forma de pensar de él.

“Te estás equivocando y por ahí no es, vamos a encaminarte por donde es, si te vuelves a salir del camino, entonces ya vas a ir por un camino donde tu carrera se va a ir.

”He visto a muchos jugadores en esa situación, que no se enderezaron y desperdiciaron carreras extraordinarias, de jugadores de mucha calidad, que podían haber sido carreras muy buenas y no lo fueron por esa circunstancia. Hay que ser, desafortunadamente, disciplinados, si no el fútbol no te arropa”, detalló.

Miguel “Piojo” Herrera fue enfático en que ya estaba hecha la lista, y que tiene una conversación pendiente con la gente de Liga Deportiva Alajuelense.

“Me parece que Creichel ha sido lo mejor que ha tenido la Liga, ha andado muy bien, entonces hay que ver qué es lo mejor. Lo mejor no es debilitar a un equipo por castigar a alguien. El castigo puede ser de miles formas y no te tienes que castigar tú también, porque me parece que la Liga está dejando a un jugador importante para ellos, pero es su decisión. Es decisión del ‘Machillo’ y lo respeto”, aseveró.

Creichel Pérez, convocado a la Selección por Miguel "Piojo" Herrera, pese al escándalo de indisciplina. (Archivo/Archivo)

Según Miguel Herrera, por eso mismo es que preguntará qué pasó.

“A lo mejor digo yo está bien, que no venga a esta convocatoria porque el chavo hizo cosas que realmente son graves, vamos a platicarlo”, recalcó.

Además, dejó entrever que los jugadores que llamó para este microciclo tienen un campo fijo en la lista definitiva, ni que los nombres que se especulaban y no aparecieron en este llamado, están descartados, como Kendall Waston.

La Selección de Costa Rica registra dos puntos en la eliminatoria mundialista y está obligada a ganar los partidos que se avecinan, contra Honduras en San Pedro Sula (9 de octubre) y ante Nicaragua en el Estadio Nacional (13 de octubre).

