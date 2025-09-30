Puro Deporte

Miguel ‘Piojo’ Herrera habla sobre llamado de Creichel Pérez a la Selección de Costa Rica tras escándalo de indisciplina con Alajuelense

Miguel ‘Piojo’ Herrera respondió la gran duda que existía con relación a la convocatoria de Creichel Pérez al microciclo con la Selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Conferencia de prensa
Miguel Herrera cree que muchas veces la multa es lo más prudente en un caso de indisciplina. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.