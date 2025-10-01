¿Qué pasa con Elián Quesada en Alajuelense? Esto es lo último que dijo Óscar ‘Macho’ Ramírez

Tegucigalpa, Honduras. Desde el día anterior había quedado claro que Óscar ‘Macho’ Ramírez no estaba contemplando a Elián Quesada como titular para el partido entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense, en el pulso definitivo por el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Era una alternativa, en vista de que Rónald Matarrita debe purgar este partido de suspensión por la roja que vio el martes pasado en el Morera Soto. Y que John Paul Ruiz fue uno de los futbolistas que la Liga bajó del avión por indisciplina.

La tercera ficha era de Elián Quesada. Sin embargo, de la teoría a la práctica surgieron otras ideas del “Macho”, quien decidió colocar por la banda a Aarón Salazar.

“De Elián te puedo decir que es un muchacho técnicamente muy bien dotado, interesante. Yo lo siento mucho de media cancha para arriba que nos puede ayudar mucho, de hecho yo he hablado con él.

”En temas como nos estamos manejando nosotros en el defensivo, por ejemplo lo estuvimos mirando allá en Nicaragua y siento que tenemos todavía que (mejorar), y no hemos tenido el tiempo como para estar con él en una corrección para ver”, expresó Óscar Ramírez la noche antes del juego.

Después de eso fue donde adelantó que estaba pensando en algo distinto: “Tengo alternativas, la de Aarón, tengo la de Elián y por ahí tal vez aparezca alguna sorpresita”, mencionó.

El partido entre Motagua y Alajuelense comenzó a las 8:06 p. m. en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, Honduras. Y el equipo catracho arranca con una ventaja de 1-0, luego del triunfo que logró la semana anterior en la Catedral.

