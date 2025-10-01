Puro Deporte

¿Qué pasa con Elián Quesada en Alajuelense? Esto es lo último que dijo Óscar ‘Macho’ Ramírez

Sin Rónald Matarrita y sin John Paul Ruiz, Elián Quesada quedó en la suplencia para el partido entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Elián Quesada podría jugar su primer partido internacional con Liga Deportiva Alajuelense.
Elián Quesada espera su turno en la suplencia con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

