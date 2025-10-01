Puro Deporte

Estas son las ‘sorpresitas’ de Óscar ‘Macho’ Ramírez para el juego Motagua vs. Alajuelense

Conozca quiénes forman el once estelar de Liga Deportiva Alajuelense para el partido definitivo por el pase a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín
Anthony Hernández, Rashir Parkins, Elián Quesada y Kenyel Michel reconocieron la cancha del Estadio "Chelato" Uclés, en Tegucigalpa, donde será el partido de este martes entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense.
De ellos, solo Elián Quesada se encuentra en la suplencia para el partido decisivo entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







