Estas son las ‘sorpresitas’ de Óscar ‘Macho’ Ramírez para el juego Motagua vs. Alajuelense

De ellos, solo Elián Quesada se encuentra en la suplencia para el partido decisivo entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense.

Óscar “Macho” Ramírez se sintió golpeado y sorprendido al conocer lo que pasó con esos cuatro jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que se fueron de fiesta antes del viaje a Honduras: Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

Al tener que replantear parte de lo que tenía en mente, el técnico de la Liga adelantó que al no contar con esos jugadores sancionados, que se proyectaban como titulares, principalmente Creichel Pérez y John Paul Ruiz, más bien se le simplificaba la toma de decisiones.

Su mensaje no parecía muy claro, pero en realidad, tenía un dilema menos en su cabeza. Ya no tenía que pensar en cuál era la mejor alternativa, sino que las decisiones quedaban tomadas, aunque con menos disponibilidad de recursos.

Joel Campbell en lugar de Creichel y Aarón Salazar como lateral, pero en sí, la Liga presenta una formación con nombres de corte ofensivo.

La alineación estelar de la Liga está conformada por Washington Ortega, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alexis Gamboa, Aarón Salazar, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Joel Campbell, Kenyel Michel, Anthony Hernández y Ronaldo Cisneros.

En banca, Óscar Ramírez cuenta con Bayron Mora, Johnny Álvarez, Celso Borges, Elián Quesada, Diego Campos, Alejandro Bran, Farbod Samadián, Isaac Badilla, Tristan Demetrius, Charles Forstner y Doryan Rodríguez.

