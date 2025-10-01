Estos goles de Joel Campbell y Diego Campos valen miles de dólares (video)

Diego Campos marcó un gol decisivo para Liga Deportiva Alajuelense en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras.- Con goles de Joel Campbell y de Diego Campos que valen miles de dólares, Liga Deportiva Alajuelense pasó del sufrimiento a la alegría y a lograr lo que hasta ahora ningún equipo había hecho en tres ediciones de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Porque la historia dictaba que ningún club que perdió el partido de ida como local en cualquier fase del torneo había logrado avanzar a la siguiente ronda, hasta que esta vez lo hizo la Liga, el actual bicampeón de esta competencia, conviertiéndose en el primer semifinalista de la edición 2025.

LEA MÁS: Joel Campbell empieza a recuperar su mejor versión y le hace un guiño a la Selección

Con esos goles que la Liga consumó su clasificación, se asegura $80.000 por avanzar a las semifinales. Además, recibirá otra cifra que Concacaf no le ha revelado a los clubes por visar su pasaporte a la Copa de Campeones de Concacaf.

En la edición anterior, solo por entrar a Concachampions, los equipos ya tenían $200.000 en su poder.

Haciendo cálculos preliminares, el impacto económico entre pasar a semifinales de Copa Centroamericana, más el premio por entrar a Copa de Campeones de Concacaf y contemplando eventuales taquillas en la semifinal del torneo regional y en Concachampions, se podría estimar que todo eso implica alrededor de $400.000.

LEA MÁS: El recado (muy respetuoso) de Óscar ‘Macho’ Ramírez al portero de Motagua que comparó a Alajuelense y Saprissa

La serie contra Motagua no fue nada fácil y hasta podría decirse que el sufrimiento del León resultó excesivo, pero al final de cuentas, lo resolvió todo.

Si la Liga llegó cuesta arriba, el camino hacia las semifinales se le puso más complejo aún. Motagua tenía la ventaja y el gol de visita jugaba de su lado.

El equipo catracho abrió la cuenta en el Estadio “Chelato” Uclés con un penal cobrado por Rodrigo Gómez, justo cuando Motagua era mejor en el campo.

Porque Alajuelense tuvo 29 minutos desastrosos, en los que no jugó a nada. Sin embargo, el bicampeón de Centroamérica sacó su casta.

El empate en el juego fue con un golazo de Joel Campbell, en una jugada que la empezó Ronaldo Cisneros y un centro preciso de Anthony Hernández. La definición del 12 de Alajuelense exquisita, con una volea al ángulo superior izquierdo desde el centro del área.

Los rostros de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense hablan por sí solos. (Prensa LDA/Prensa LDA)

Ya no habría tiempos extra ni penales y era un juego de tensión total, en el que nadie se quería equivocar. La Liga lo que tenía que hacer era ganar el partido para clasificar.

Tristan Demetrius, que abordó el avión a Honduras a última hora, -luego de que bajaron a cuatro jugadores por indisciplina- entró a la cancha cuando quedaban pocos, pero suficientes minutos para silenciar a 20.000 personas en el Estadio Nacional en Tegucigalpa y que solo se escuchara una mancha rojinegra que acompañó al equipo.

Fue el haitiano con pasado en Saprissa quien lanzó ese centro preciso para que Diego Campos bajara el balón y sacara el remate de derecha dentro del área para sentenciar el partido y la serie.

Alajuelense ganó el partido por 1-2 en Tegucigalpa, decretándose un 2-2 en el global. Y al final, el tecnicismo del gol de visita terminó jugando a favor de los manudos.

Vea el gol de Joel Campbell

🇨🇷🔥⚽ ¡GOLAZOOOO DE JOEL! CAMPBELL LA PRENDIÓ DE VOLEA Y MARCA EL 1-1 PARA ALAJUELENSE EN HONDURAS. LA SERIE 2-1 EN FAVOR DE LOS LOCALES.



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/baxXxwXaTM — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 1, 2025

Vea el gol de Diego Campos

LOCURA TOTAL MANUDA🔥😱



LA LIGA LE ESTÁ DANDO VUELTA A LA SERIE CON UN GOL AGÓNICO DE DIEGO CAMPOS🦁



▶️Todos los juegos de la 🏆#CopaCentroamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/ilsr7kQeem — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) October 1, 2025

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.