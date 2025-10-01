Joel Campbell empieza a recuperar su mejor versión y le hace un guiño a la Selección

Joel Campbell celebra el primer gol de Alajuelense ante Motagua, que abrió la remontada de los manudos en un duro partido disputado en el Estadio Nacional "Chelato Uclés" por la Copa Centroamericana.

Tegucigalpa, Honduras. -Joel Campbell pasó de la incertidumbre sobre su futuro hace solo unos meses a convertirse en piedra angular de la meritoria clasificación que obtuvo Alajuelense ante Motagua en los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Luego del compromiso, Campbell se mantuvo sereno al atender a la prensa, sin dar paso a la euforia, recalcando la virtud de luchar siempre contra la adversidad de ir perdiendo como visitantes.

“Estamos contentos por seguir con vida en el torneo, para intentar ese tricampeonato que tenemos como objetivo. Fue un partido complicado contra un rival bastante fuerte, al que respetábamos, en una cancha complicada, pero supimos jugar el partido y aprovechar las oportunidades para ganar”, afirmó.

Joel también hizo una valoración de cómo asumieron el tanto catracho que los puso todavía más cuesta arriba en el primer tiempo. “Sabíamos que necesitábamos dos goles para clasificar, el primer gol de ellos no cambiaba nada, igual teníamos que meter esos dos. Hablamos entre los compañeros de que podía caer en el minuto 1 o en el 95″.

El tema de la Selección es inevitable y recurrente, sobre todo cuando se aproxima la convocatoria para los partidos eliminatorios ante Honduras y Nicaragua: “Yo hago mi trabajo, llevo bastante tiempo trabajando en silencio, tranquilo. Los que me conocen y los que están conmigo, saben todo lo que hago, soy un jugador más, saben que para mí siempre ha sido un orgullo representar a la Selección. Si me toca, obviamente lo daré todo, y si no, vamos a apoyar a los que estén”.

Luego remató el tema con una frase sobre la importancia del colectivo antes que las individualidades: “La Selección siempre está por encima de nombres de personas, es lo máximo que tenemos como país”.

Campbell solo cambió el tono de la conversación por unos segundos, cuando le preguntaron por las especulaciones de inicio de temporada y la posibilidad de cambiar de equipo.

“Ese es un tema de ustedes, yo solo me enfoco en lo que puedo controlar, así que entreno fuerte para dar lo mejor. Con las críticas o los comentarios o las cosas que salen a decir, que muchas veces son mentiras, pues lo respeto, no me meto en eso, yo me enfoco en lo mío, que es demostrar en la cancha y dar lo mejor”.

En cuanto a la situación de indisciplina de los jugadores que quedaron fuera del viaje a Honduras, el histórico mundialista prefirió desmarcarse discretamente. “Las cosas extracancha las dejamos donde es, afuera, hoy teníamos que salir a morir por esa afición que nos apoya, por los aficionados de la Liga que hicieron el viaje hasta acá. Aunque eran pocos, se escucharon y pudieron irse felices, que es lo más importante”.

Finalmente, se refirió a su propio gol, una volea de antología que cayó justo en el momento ideal, antes de que Motagua se acomodara con la ventaja de dos tantos.

“Siempre un gol es motivante, pero me motiva más la alegría de los compañeros, ese sacrificio que hicimos en la cancha para poder clasificar. Estoy bien, feliz y contento, disfrutando, tratando de aportar lo máximo a mi equipo, yo creo que hoy se vio y sacamos un gran resultado”, concluyó el atacante.