Puro Deporte

Alajuelense encuentra en Diego Campos un hombre de goles importantes

Esto es lo que dijo Diego Campos tras marcar el gol del triunfo y la clasificación de Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Diego Campos marcó el gol del triunfo de Liga Deportiva Alajuelense contra Motagua, en Honduras.
Diego Campos marcó el gol del triunfo de Liga Deportiva Alajuelense contra Motagua, en Honduras. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







