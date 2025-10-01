Alajuelense encuentra en Diego Campos un hombre de goles importantes

Diego Campos marcó el gol del triunfo de Liga Deportiva Alajuelense contra Motagua, en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- Las cámaras de Concacaf siempre buscan a rostros específicos, como el de Diego Campos, quien fue el máximo anotador el año pasado en la Copa Centroamericana. Y en esta edición, ha conseguido goles importantes con Liga Deportiva Alajuelense.

Ocurrió contra Managua FC en Nicaragua, en un momento de tensión luego de la derrota de los rojinegros contra Plaza Amador de Panamá. Y se repitió la noche del 30 de setiembre en el Estadio “Chelato” Uclés, en el minuto 90+1 tras aprovechar un pase de Tristan Demetrius.

LEA MÁS: La bronca de Washington Ortega y lo que dijo para acabar la controversia con portero de Motagua

Aunque ha perdido protagonismo, porque ya no es el recurrente titular de antes, su compromiso como suplente es el mismo.

Por sus características, él es de esos jugadores que en cualquier partido pueden conseguir un gol, como lo ha demostrado.

“El fútbol es así para mí, a veces toca apoyar a los compañeros, a veces toca ser el protagonista y lo que hay que hacer es estar listo. No solo porque esté en banca ya tengo que agachar cabeza.

”En el campeonato pasado jugué mucho, metí muchos goles y este no, pero hay otros jugadores que lo están haciendo muy bien”, expresó Diego Campos en la zona mixta del Estadio “Chelato” Uclés, luego de la victoria de la Liga contra Motagua.

Liga Deportiva Alajuelense sufrió pero logró lo que quería contra Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Según él, se trata de respetar la decisión del entrenador, pero también darlo todo en los entrenamientos para que cuando le toque la opción, poder cerrar como lo hizo en Tegucigalpa.

LEA MÁS: Estos goles de Joel Campbell y Diego Campos valen miles de dólares (video)

“En la banca se sufre muchísimo más (...). Siempre lo decimos, nosotros queremos ganar todo lo que jugamos y vamos a pelear por todo lo que estemos jugando”, citó.

Un día antes del partido definitivo entre Motagua y Alajuelense, el técnico del equipo catracho, Javier López, emitió unas palabras de elogio hacia Diego Campos y hasta indicó que lo ponía triste verlo en la banca.

“Hablé con él al final del partido, lo respeto mucho, él también. Me parece un buen técnico, lo demostró con Antigua en la edición pasada, que tenía un buen paso y este Motagua también, lo respeto mucho y agradezco las palabras”, citó Diego Campos.

LEA MÁS: Joel Campbell empieza a recuperar su mejor versión y le hace un guiño a la Selección

El futbolista cree que ya es hora de darle valor a la Copa Centroamericana, donde se codean los mejores del área.

“Un partido durísimo, especialmente porque desde el partido pasado jugamos con diez desde el primer tiempo, toda la serie fue durísima, empezar perdiendo y esto significa un montón, para la institución, para la afición y para nosotros significa muchísimo”, manifestó.

En cuanto a Alajuelense, fue enfático en que “es un equipo muy grande, es un equipo muy competitivo, todos los jugadores pueden ser titulares, entonces a veces toca esperar el momento y salimos con la victoria”.

Diego Campos se enfoca en el hoy. Su contrato con Alajuelense se termina en diciembre.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.