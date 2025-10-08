Selección de Costa Rica: vea el salto en la edad promedio y los partidos clase A de los convocados

Miguel Herrera junto a un asistente en el Proyecto Gol. La Selección tuvo que recurrir a la experiencia.

La convocatoria de la Selección de Costa Rica para las eliminatorias ante Honduras y Nicaragua rumbo al Mundial 2026 desempolva jugadores veteranos con tal de enderezar un camino que tuvo un mal inicio.

Tras las críticas fuertes al plantel, Miguel “Piojo” Herrera decidió cambiar de manera drástica los jugadores que representarán al país en los siguientes encuentros.

Haciendo una comparación de la convocatoria actual con la anterior, se puede observar el aumento en experiencia: la pasada lista tenía un promedio de 25 partidos clase A jugados con la Selección por cada jugador, a 33 juegos en este llamado.

La edad también es mayor: en setiembre los convocados tenían un promedio de 25 años y cuatro meses, mientras que el grupo actual tiene una edad promedio de 27 años.

Con esto, la nueva plantilla añade experiencia al equipo, cosa que se le pidió mucho al timonel mexicano, por la falta de resultados.

En este cambio se hizo notar la participación de jugadores que se creía no iban a regresar con la selección, como el caso de Kendall Waston, quien tras la Copa Oro 2023 no volvió con la Tricolor.

El jugador del Deportivo Saprissa, con 37 años, regresó a la lista para estas eliminatorias. Waston, cuenta con 74 juegos para la selección de Costa Rica, donde acumula un total de 5.705 minutos.

Otro jugador pedido por los aficionados fue Celso Borges; el mediocampista no volvió a vestir la camiseta de la Selección desde la Copa Oro 2023 y hasta anunció su retiro del equipo de todos el año pasado.

Celso, también con 37 años, vuelve a la Sele como un intento por fortalecer la media cancha, además del liderazgo y los consejos que pueda dar a los más jóvenes.

Con la Selección, Celso acumula un total de 163 juegos, 27 goles, 10 asistencias y 13.232 minutos en cancha, cifras históricas.

Sin embargo, su participación es duda, pues arrastra una lesión muscular que todavía no aparece como superada en los reportes médicos.

Uno de los sacrificados por Herrera fue Brandon Aguilera, quien es jugador del Rio Ave FC de Portugal, donde tiene muy buen rendimiento, pero a la hora de ponerse la camiseta número 10 de la selección, no rinde como se le exige.

Aguilera, de 22 años, cuenta con 30 partidos jugados, 0 anotaciones, 4 asistencias y un total de 1.657 minutos.

Miguel Herrera defendió a Brandon de las críticas durante mucho tiempo, pero parece que las oportunidades se le acabaron tras unas palabras del propio entrenador:

“Brandon no ha respondido a la confianza que le hemos dado, no ha respondido con lo que necesitamos que dé en la cancha. Es muy trabajador, pero desafortunadamente no ha dado lo que buscamos", comentó.

Otro tema interesante es la integración de jugadores del torneo nacional. El técnico siempre mostró su preferencia por llamar jugadores que se encuentren en el extranjero.

Tras el mal rendimiento de la selección, Herrera decidió convocar jugadores como Allan Cruz, con 25 juegos para la selección, 2 anotaciones y 1.648 minutos; Haxzel Quirós, quien acumula 13 partidos, 1 asistencia y 914 minutos y Aarón Murillo, quien consiguió su primera llamada a la selección mayor.

Algunos de los jugadores que quedaron fuera son Kenay Myrie, Ariel Lassiter, Sebastián Acuña, Anthony Contreras y Santiago van der Putten, aunque este último debido a una lesión sufrida con la selección durante un entrenamiento.

Este jueves 9 de octubre se jugará el primero de los encuentros, en Honduras, donde se necesita la victoria para alcanzar el primer puesto del grupo. El siguiente juego será el lunes 13 de octubre en el Estadio Nacional ante Nicaragua.