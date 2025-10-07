Puro Deporte

¿Alarma? Keylor Navas llegó a la Selección de Costa Rica con un golpe

La Federación Costarricense de Fútbol emitió un pronunciamiento oficial sobre Keylor Navas en la cuenta regresiva para el partido entre Honduras y la Selección de Costa Rica

Por Fanny Tayver Marín y Milton Montenegro
Costa Rica vs. Haití, eliminatoria Concacaf
Keylor Navas realiza trabajo diferenciado en el entrenamiento matutino de este martes con la Selección de Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







