¿Alarma? Keylor Navas llegó a la Selección de Costa Rica con un golpe

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Keylor Navas realiza trabajo diferenciado en el entrenamiento matutino de este martes con la Selección de Costa Rica.

La llegada de Keylor Navas a la concentración de la Selección de Costa Rica no ha sido completamente tranquila, pero tampoco enciende las luces de alarma, al menos de momento.

El guardameta se incorporó al equipo patrio con un leve golpe en un tobillo, lo que provocó que inicie su trabajo con la Tricolor de forma diferenciada.

LEA MÁS: Keylor Navas responde la pregunta de la polémica: ¿La Selección de Costa Rica es favorita ante Honduras?

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) emitió un comunicado dando a conocer la situación de Navas.

“Keylor, presenta un leve golpe en un tobillo y por eso hoy estará haciendo trabajo de recuperación“, se lee en el pronunciamiento oficial.

Aunque el término utilizado es “leve”, la noticia genera una lógica cautela entre la afición y el cuerpo técnico, dado el papel crucial de Keylor Navas en el esquema nacional, especialmente de cara a los importantes encuentros que se avecinan en la agenda de la Sele, ante Honduras (9 de octubre) y Nicaragua (13 de octubre).

El enfoque inmediato del cuerpo médico estará en asegurar una pronta y total recuperación para que el portero esté al 100% para el partido de este jueves 9 de octubre entre Honduras y la Selección de Costa Rica, en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.

La Fedefútbol aprovechó ese mismo pronunciamiento para indicar que Celso Borges también continúa bajo un régimen especial.

“En el caso de Celso, se mantiene en observación su evolución“, agregó la Federación sin dar más detalles, después de que en la práctica del sábado sintió una molestia que lo hizo salirse del entrenamiento entre lágrimas.

LEA MÁS: Drama en la Selección de Costa Rica: Celso Borges deja el entrenamiento entre lágrimas

Por otra parte, la Fedefútbol informó que a pesar del retraso que sufrió Manfred Ugalde porque su vuelo fue desviado a Nicaragua por neblina, el atacante ya se encuentra en el país.

La Selección Nacional trata de aprovechar el poco tiempo al máximo. Este martes tiene doble sesión de entrenamientos y este miércoles sostendrá una práctica más, antes de emprender el viaje en un vuelo chárter a San Pedro Sula.

LEA MÁS: Una voz de la Selección de Costa Rica dice justo lo que todos quieren

Costa Rica necesita volver al triunfo, en la recta final de una eliminatoria mundialista al rojo vivo.

En este momento, Honduras marcha en el primer lugar del grupo C de la última parada de la eliminatoria de Concacaf con 4 puntos. Costa Rica y Haití registran dos unidades; mientras que Nicaragua suma un punto.

LEA MÁS: El discurso que ‘caía mal’ desapareció para el partido Honduras vs. Costa Rica

Después de los partidos de octubre contra catrachos y pinoleros, quedarán dos encuentros más en noviembre.

El próximo mes, la Sele visitará a Haití el 13 de noviembre en el Estadio Ergilio Hato en Curazao y cerrará la eliminatoria en el Estadio Nacional, el 18 de noviembre.