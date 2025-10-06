El discurso que ‘caía mal’ desapareció para el partido Honduras vs. Costa Rica

Así luce el césped en el Estadio Francisco Morazán, donde se jugará el partido entre Honduras y la Selección de Costa Rica, en la eliminatoria mundialista.

Miguel “Piojo” Herrera y los jugadores de la Selección de Costa Rica se toparán un escenario muy diferente en Honduras con respecto al que se encontraron el mes anterior cuando visitaron a Nicaragua, en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026.

Durante muchos años prevaleció un discurso que no era excusa, sino una realidad, porque cuando tocaba ir a Honduras, automáticamente se pensaba en canchas malas. Eso ya quedó en el pasado. Y hoy puede catalogarse como un factor que juega a favor de la Sele.

“Ese discurso cuando yo lo hacía caía mal, porque yo decía que las mejores canchas de Centroamérica están en Costa Rica y es cierto, era cierto... Ahora tenemos canchas buenísimas”, expresó el exdelantero catracho Róger Rojas a La Nación, en una entrevista que concedió en la capital de Honduras.

Porque no solo el Estadio “Chelato” Uclés en Tegucigalpa tiene una gramilla híbrida. “Ro-Ro” hizo un recuento y enumeró siete campos en condiciones impecables en su país.

La cancha donde se jugará el partido eliminatorio del jueves entre Honduras y Costa Rica, en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula, es relativamente nueva.

Eso también ocurre con los campos en Juticalpa, La Ceiba, Comayagua, la casa del Marathón y el Estadio Olímpico Metropolitano.

“Son siete canchas buenísimas naturales y ahorita sí lo puedo decir, son mejores las canchas de Honduras que las de Costa Rica. Ojo, no quiero decir que las canchas de Costa Rica son malas, porque no, sino que Honduras tiene ahora más canchas naturales buenas.

El Estadio Francisco Morazán tiene una gramilla híbrida con tecnología de punta. (Cortesía TMS/TMS)

”A nadie le gusta jugar en sintético y Costa Rica tiene muchas sintéticas, pero también tienen buenas canchas. El Nacional, o el Morera Soto que es un pasto increíble, también son buenas la de Saprissa, Cartaginés y Liberia”, comentó Róger Rojas.

El exmundialista Marco Ureña también pronunció unas palabras cuando se refirió con optimismo al partido de la Sele de visita contra Honduras, al pronunciar: “Lo bueno es que ya no hay excusa de las canchas malas para la Selección, ahora en Honduras tienen buenas canchas y el ambiente será lindísimo”.

