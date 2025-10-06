Selección de Costa Rica: ¿En Honduras le tienen miedo a Kendall Waston?

Kendall Waston, con la camisa de la Selección de Costa Rica, sabe lo que es hacerle daño a Honduras.

El llamado de Kendall Waston a la Selección de Costa Rica para los juegos eliminatorios contra Honduras (9 de octubre) y Nicaragua (13 de octubre) generó un debate, sobre todo en territorio catracho, esto porque en Honduras tienen en la retina la eliminatoria a Rusia 2018, donde Kendall le dio a Costa Rica la clasificación y mandó a la H al repechaje.

En San Pedro Sula también les había anotado, por la primera vuelta de la eliminatoria, en el mismo estadio donde ambas selecciones volverán a chocar el próximo jueves 9 de octubre.

Gustavo Roca, periodista de Diario Diez, profundizó en que la Nacional apuesta por el ‘Método Waston’.

“Piojo Herrera después de tanta espera reveló la convocatoria para el duelo ante Honduras y obra el regreso del veterano Kendall Waston (...)”, opinó Roca.

Otro comunicador como Elder Reynel también profundizó: “Costa Rica recurre a la experiencia de Kendall Waston para afrontar el partido ante Honduras”.

Por su parte, uno de los editores de Diario Diez, Nahum Aguilar, analizó cómo se ha tomado la convocatoria de Waston.

“Más por la referencia de ese gol, acá sabemos que es un jugador fuerte, de área que puede hacer daño. Tiene experiencia y se le llama en este momento por la emergencia, pero no es que Honduras pierda el sueño por Kendall Waston”, detalló.

Aguilar fue más allá y describió que por Costa Rica hay un respeto, pero como selección no por las individualidades.

“Ahora la Selección de Costa Rica en general es de respeto, Honduras tiene mejores resultados pero en cuanto a nivel no hay superioridad. Hay selecciones muy parejas, y el partido es muy duro. Honduras no tiene seguro el triunfo, pero sí tiene un momento anímico superior”, mencionó.

Sobre cómo en la H podrían combatir el 1,96 metros del zaguero, el comunicador profundizó:

“Ustedes conocen a Getsel Montes, él tiene una muy buena altura, también está Luis Vega y si mandamos a los delanteros a defender: Justin Arboleda y Kelvin Arriaga lo pueden frenar. Más allá de la altura yo espero que la concentración sea clave porque hay que estar atentos a los detalles”, agregó.

La Selección de Costa Rica podría tener una defensa fuerte por arriba con Alexis Gamboa, Kendall Waston y Jeyland Mitchell.