Keylor Navas responde la pregunta de la polémica: ¿La Selección de Costa Rica es favorita ante Honduras?

Keylor Navas llegó al país para vincularse a la Selección de Costa Rica. El capitán del cuadro patrio está listo para los duelos contra Honduras y Nicaragua, 9 y 13 de octubre respectivamente, no obstante previo a comenzar los entrenamientos dio a conocer su criterio sobre el regreso de Celso Borges y Kendall Waston y también opinó sobre cuál selección es favorita.

Borges (en duda por lesión) y Waston forman parte de una inyección de experiencia de parte de Miguel Herrera para buscar los seis puntos de la jornada eliminatoria, luego de que ante Nicaragua y Haití en setiembre, el conjunto tico fuera ganando contra Nicaragua y Haití y terminara empatando ambos duelos.

“Cuando el entrenador llama es porque él cree que es lo que le ayudará en el momento y vamos a darlo todo como siempre. Yo creo que tenemos que estar tranquilos, aprender de los errores, en esta convocatoria hay jugadores con más experiencia que nos pueden ayudar. Siempre con ganas de colaborar, entrenar y aportar”, dijo Navas.

Keylor también tuvo palabras para aquellos que consideran a Costa Rica como el equipo favorito para el juego. “Al final el partido se juega en la cancha. Si queremos ganar tenemos que hacer un partido mejor que ellos. Debemos intentar ganar y estar mejor que ellos. Debemos tratar de hacer las cosas bien. Vamos a preocuparnos por estar más cerca del mundial”, acotó.

Luego quiso profundizar más en el tema: “Si nos vamos por historia Costa Rica ha tenido mejor historia que Honduras, en los partidos eso (de que Costa Rica es favorito) lo dicen para quitar la presión, pero los partidos hay que jugarlos. Nosotros no prestamos mucha atención a lo que se dice”, mencionó.

Por último, el arquero detalló que él como lo hace siempre intentará hablar con los jóvenes de Costa Rica para guiarlos en cómo manejar la presión.

“En el fútbol no hay muchos secretos, el consejo es que afronten cada juego de la misma manera. Uno debe crear un hábito de enfrentar a cualquier rival, aprender a esforzarse al 100 independientemente del rival que sea”, finalizó.