Keylor Navas responde la pregunta de la polémica: ¿La Selección de Costa Rica es favorita ante Honduras?

Keylor Navas llegó al país ya centrado en la eliminatoria mundialista y opinó sobre los temas calientes

Por Esteban Valverde
Keylor Navas defenderá el arco de la Selección de Costa Rica contra Nicaragua, en Managua, en la eliminatoria mundialista.
Keylor Navas es el principal referente de la Selección de Costa Rica. (Prensa FCRF/FCRF)







Esteban Valverde

