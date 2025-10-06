Surge otra novedad con Celso Borges en la Selección de Costa Rica

Miguel 'Piojo' Herrera ve a Celso Borges como una ficha muy importante dentro del grupo para estos partidos eliminatorios.

Los focos de atención en la Selección de Costa Rica siguen puestos sobre Celso Borges. Después de temer lo peor, surge otra noticia alrededor del mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Tras el susto del sábado pasado por la molestia que lo hizo salir del entrenamiento en medio de lágrimas, todo minuto cuenta y eso es algo que tiene muy claro Miguel “Piojo” Herrera.

Porque aún hay tiempo para que siga evolucionando, de cara a los dos partidos eliminatorios que se avecinan.

La Selección de Costa Rica visitará este jueves 9 de octubre a Honduras, en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula; mientras que cuatro días después recibirá a Nicaragua, en el Estadio Nacional. Ambos partidos empezarán a las 8:06 p. m.

“En el caso de Celso Borges, presenta mejoría y evolución positiva. Hará trabajo diferenciado en el día de hoy mientras se valora la cicatrización de su lesión”, informó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) a través de su oficina de comunicación.

La Tricolor empezó la semana de la verdad con una primera práctica oficial a las 9 a. m. y en horas de la tarde tendrá otra sesión. Lo mismo ocurrirá el martes y habrá un entrenamiento más el miércoles, antes de viajar en un chárter a San Pedro Sula.

Según reportó la Fedefútbol, después de un fuerte calentamiento físico, los elegidos por Miguel “Piojo” Herrera hicieron un trabajo de posesión y posición para posteriormente ensayar espacio reducido.

Poco a poco el grupo se va completando. Los jugadores que faltan por llegar en el transcurso del día son Andy Rojas (11:40 a. m.), Keylor Navas (12:05 p. m.), Josimar Alcócer (3:34 p. m.), Jeyland Mitchell (5:10 p. m.), Carlos Mora (5:10 p. m.) y Manfred Ugalde (7:40 p. m.).