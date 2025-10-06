Fútbol

La impresionante atajada de Keylor Navas en la eliminatoria al Mundial de Catar que dejó a todo Honduras en silencio

Keylor Navas brilló en la pasada eliminatoria al punto de dejar impresionados a seleccionados, cuerpo técnico y aficionados de Honduras

Por Esteban Valverde
El Diario Diez de Honduras calificó de monumental la tapada que realizó Keylor Navas el pasado 7 de octubre del 2021. Por esta acción Costa Rica salvó el 0 a 0 en la eliminatoria rumbo a Catar 2022. (Diario Diez)







Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

