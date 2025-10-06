La impresionante atajada de Keylor Navas en la eliminatoria al Mundial de Catar que dejó a todo Honduras en silencio

El Diario Diez de Honduras calificó de monumental la tapada que realizó Keylor Navas el pasado 7 de octubre del 2021. Por esta acción Costa Rica salvó el 0 a 0 en la eliminatoria rumbo a Catar 2022.

En octubre del 2021 Keylor Navas, arquero de la Selección de Costa Rica, hizo lo que en aquel momento parecía impensable cuando logró que la afición de Honduras se rindiera ante él, esto después de ser el causante de que el conjunto patrio no perdiera con los catrachos y empatara 0 a 0 camino a Catar 2022.

En el minuto 88 de aquel duelo, Honduras tuvo una jugada frente al área nacional. Un remate de tiro libre llegó directo al ángulo superior derecho, en ese momento Keylor se elevó y con un manotazo desvió el esférico para dejar a los hondureños impresionados.

La acción hizo que Fernando Coito, estratega catracho de ese proceso, se agarrara la cabeza y también causó un murmullo en la gradería. Después, silencio total.

LEA MÁS: Luis Fernando Suárez: ‘El único que hace esa tapada es Keylor Navas’

Luego del tiro, en la conferencia de prensa, Luis Fernando Suárez, timonel de Costa Rica, se deshizo en elogios para el Halcón.

“Una situación que es de esas frases que son muy de manual, pero que creo que son importantes. Uno para clasificar necesita de un grandísimo arquero, de un muy buen arquero. Hubo una jugada en donde creo que el único que hace esa tapada es Keylor Navas. Esa situación me parece que también hay que valorarla”, mencionó.

Acá recordamos la impresionante jugada: