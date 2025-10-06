Una voz de la Selección de Costa Rica dice justo lo que todos quieren

Kendall Waston fue uno de los jugadores que retornaron a la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica respira un ambiente de compromiso y optimismo puro. En la cuenta regresiva para enfrentar dos duelos eliminatorios de vital importancia, quienes integran el camerino de la Tricolor registran la misma sintonía.

Saben que el margen de error es nulo y ganar es la única opción. Ante eso, los jugadores irradian confianza en el trabajo, en la idea y tienen claro su enfoque de sumar seis puntos en sus partidos del jueves ante Honduras y del próximo lunes frente a Nicaragua.

El defensor Julio Cascante es una voz que refleja ese espíritu positivo y dice justo lo que todos quieren. Con una mezcla de ilusión y convicción, el zaguero subraya la mentalidad con la que el grupo afronta estos cruciales compromisos.

“Contento de nuevamente estar por acá, con la ilusión de hacer un buen papel con la Selección, ayudar a los compañeros y que siempre la Selección se vea beneficiada," manifestó Julio Cascante en declaraciones proporcionadas por la Federación Costarricense de Fútbol.

Fue enfático al describir la necesidad de hacer lo que sea para recuperar meterse de lleno en la pelea por ese cupo directo al Mundial.

“Eso está más que claro para nosotros, que más que una necesidad es una obligación venir acá y sacarle el mayor provecho a estas dos fechas que sabemos que son de mucha importancia para nosotros”, expresó el defensor.

Además, indicó que el cuerpo técnico encabezado por Miguel “Piojo” Herrera ha sido muy puntual en la necesidad que se tiene como Selección, de sumar en estas dos fechas, buscando las victorias.

El primer escollo en esta doble fecha FIFA de octubre será un difícil enfrentamiento como visitante, en San Pedro Sula, ante Honduras.

Sin embargo, Cascante reconoce la complejidad del rival, pero llama a concentrarse en la estrategia propia.

“Si tomamos en cuenta todo, que están en su casa, su afición, probablemente va a estar lleno ese estadio, que sabemos que jugando en casa siempre influye, entonces vemos un partido muy difícil.

”Honduras viene haciendo las cosas bien, pero nosotros creo que más que enfocarnos en eso, pues enfocarnos en lo que podemos hacer nosotros dentro del campo y cómo podemos hacerle daño”, sentenció el defensor.

El enfoque táctico de Cascante destaca la importancia de una sólida retaguardia, con la filosofía de que “muchas veces las defensas ganan campeonatos”

El objetivo es claro: “En la zona defensiva tenemos que enfocarnos en cómo hacer las cosas bien, tratar de enfocarnos en cómo mantener el cero atrás y hacer las cosas bien para que adelante nosotros resolvamos”, visualizó.

La Selección de Costa Rica ya se entrenará este martes con el equipo completo, justo un día antes de viajar a Honduras para el partido del jueves. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)

Tras el primer desafío, la Sele volverá a casa para medirse contra Nicaragua. El defensor hizo un llamado a la afición costarricense, a la que considera un pilar fundamental para lograr el éxito.

“Luego de Honduras pensaremos en Nicaragua, estaremos en casa y una vez recibir a nuestra afición... Estar positivos, creo que ellos son de mucha importancia para nosotros.

”Aunque no lo crean, ellos son parte importante de lo que es la Selección, siempre estar ahí, tenerlos ahí, influye bastante," concluyó Julio Cascante, reconociendo el poder del apoyo en las tribunas.

La Selección de Costa Rica se concentra con la mente puesta en dos finales.

Con un espíritu de optimismo y la convicción de la obligación de ganar, el grupo trabaja para cumplir con las exigencias de la eliminatoria y acercarse al objetivo, que es conseguir ese añorado boleto al Mundial 2026.

Después de dos partidos disputados, Honduras lidera el grupo C de la última ronda de la eliminatoria mundialista de Concacaf con 4 puntos. Costa Rica y Haití tienen dos unidades; mientras que Nicaragua suma un punto.

Este jueves será un partido crucial para la Sele, contra Honduras, en San Pedro Sula. Después de eso, vendrá el pulso contra Nicaragua, el próximo lunes, en el Estadio Nacional.