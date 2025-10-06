¿Cuándo juega Costa Rica contra Honduras por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026?

Costa Rica juega ante Honduras el domingo 13 de octubre en San Pedro Sula por las eliminatorias mundialistas. Foto: Rafael Pacheco Granados

Este jueves 9 de octubre, la Selección Nacional de Costa Rica disputará un partido clave ante Honduras, en el marco de las eliminatorias mundialistas.

El encuentro corresponde al Grupo C y se jugará en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula. El juego está programado para las 8 p. m.

Honduras lidera el grupo con 4 puntos, tras empatar ante Haití y vencer a Nicaragua. Costa Rica suma 2 unidades, producto de empates contra esos mismos rivales.

Ambas selecciones buscan el primer lugar del grupo, que da el pase directo a la siguiente ronda de la eliminatoria. Honduras aseguraría la clasificación con una victoria. Costa Rica necesita ganar para depender de sí misma en la fecha final.

La tabla del Grupo C se encuentra así: Honduras con 4 puntos, Costa Rica con 2, Haití con 2 y Nicaragua con 1.

Resumen del partido Costa Rica vs. Haití