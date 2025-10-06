Puro Deporte

¿Cuándo juega Costa Rica contra Honduras por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026?

Costa Rica visitará a Honduras en un partido clave por las eliminatorias mundialistas. El juego será en San Pedro Sula

Por Silvia Ureña Corrales
Costa Rica vs. Haití
Costa Rica juega ante Honduras el domingo 13 de octubre en San Pedro Sula por las eliminatorias mundialistas. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

