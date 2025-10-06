¿Cuándo juega Costa Rica contra Honduras por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026?

Este jueves 9 de octubre, la Selección Nacional de Costa Rica disputará un partido clave ante Honduras, en el marco de las eliminatorias mundialistas.
El encuentro corresponde al Grupo C y se jugará en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula. El juego está programado para las 8 p. m.
Honduras lidera el grupo con 4 puntos, tras empatar ante Haití y vencer a Nicaragua. Costa Rica suma 2 unidades, producto de empates contra esos mismos rivales.
Ambas selecciones buscan el primer lugar del grupo, que da el pase directo a la siguiente ronda de la eliminatoria. Honduras aseguraría la clasificación con una victoria. Costa Rica necesita ganar para depender de sí misma en la fecha final.
La tabla del Grupo C se encuentra así: Honduras con 4 puntos, Costa Rica con 2, Haití con 2 y Nicaragua con 1.