Este es el calendario de la ronda final de octubre para Centroamérica rumbo al Mundial 2026: fechas y sedes

Las selecciones de Centroamérica disputarán partidos decisivos del 9 al 14 de octubre rumbo al Mundial 2026. Conozca los cruces, horarios y duelos clave que pueden cambiar la tabla.

Las eliminatorias mundialistas de la Concacaf entran en una fase clave durante octubre, con una doble fecha que enfrentará a varias selecciones centroamericanas entre sí.

Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, Guatemala y Nicaragua volverán a la acción entre el 9 y el 14 de octubre, buscando sumar puntos vitales rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Primeros duelos

La jornada se abrirá el jueves 9 de octubre, cuando Nicaragua reciba a Haití a las 6 p. m., mientras que a las 8 p. m. Honduras será local ante Costa Rica, en uno de los clásicos más intensos de la región.

El viernes 10 continuará la acción con cuatro partidos:

Surinam vs. Guatemala (3 p. m.)

Islas Bermudas vs. Trinidad y Tobago (4 p. m.)

Curazao vs. Jamaica (5 p. m.)

El Salvador vs. Panamá (7 p. m.)

Segunda jornada

El lunes 13, Honduras volverá a casa para recibir a Haití (6 p. m.), y a segunda hora, Costa Rica enfrentará a Nicaragua (8 p. m.).

El martes 14 cerrará la fecha con enfrentamientos importantes:

Curazao vs. Trinidad y Tobago (5 p. m.)

Jamaica vs. Islas Bermudas (6 p. m.)

Panamá vs. Surinam (7 p. m.)

El Salvador vs. Guatemala (8 p. m.)

A falta de pocas jornadas para el cierre de la fase, la región centroamericana vive una eliminatoria apretada, donde cada punto puede marcar la diferencia entre seguir con vida o quedar fuera del sueño mundialista.

Próximos partidos

La siguiente ventana de encuentros será entre el 13 y el 18 de noviembre.