El cambio que transformó a Álvaro Zamora antes del partido Honduras vs. Costa Rica

Álvaro Zamora ya está de lleno con la Selección de Costa Rica.

Álvaro Zamora se integró a la Selección de Costa Rica con un aire completamente renovado. Sus palabras revelan que el atacante hoy se siente otro, alegre, con confianza y enfocado en los partidos de la eliminatoria mundialista contra Honduras (9 de octubre) y Nicaragua (13 de octubre).

Pasar del Aris de Grecia al Académico Viseu de Portugal le sentó bien, porque pronto empezó a ser protagonista con su nuevo club.

LEA MÁS: Histórico de la Selección de Costa Rica le hizo daño a Honduras: ‘Con el agua al cuello sabemos sacar resultados’

El fútbol lusitano ha sido el bálsamo que el joven jugador necesitaba para empezar la misión de reencontrarse. Desde su llegada, empezó a marcar la diferencia con el Viseu, donde tiene contrato hasta junio del próximo año.

“Desde que llegué ha sido un cambio muy grande en mi vida, que lo necesitaba también para recuperarme a mí mismo,” confesó Álvaro Zamora en declaraciones recopiladas por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.

El cambio de ambiente y la confianza en Portugal se han traducido directamente en su rendimiento.

“Cuando estás bien, cuando todo lo exterior está bien, lo más seguro es que adentro de la cancha también vas a jugar bien. Tuve muchas libertades con el técnico, me ha tratado muy bien. Me conoció muy a profundidad, sabe muy bien de mí, así que lo he estado haciendo bien y espero seguir por ese camino”, expresó.

En un buen momento personal y deportivo, Álvaro Zamora se une a la Sele, asumiendo el llamado en sus propias palabras “con mucha emoción, con mucha responsabilidad” y, sobre todo, “con mucha energía, con mucho positivismo” para los próximos encuentros.

Álvaro Zamora se encuentra totalmente convencido de que este es el momento de que la Tricolor cambie la historia en esta eliminatoria.

LEA MÁS: Surge otra novedad con Celso Borges en la Selección de Costa Rica

“Sabemos que la situación no es la que todos deseamos, pero aún así hay que ver el lado positivo, quedan cuatro partidos más, así que hay que ir por ello”, citó.

Destacó que la base del grupo se ha mantenido en estos últimos dos o tres años y que también el cambio generacional ya está hecho, lo cual ayuda mucho.

“Así que cualquier compañero nuevo que se venga adhiriendo al equipo seguramente que lo va a hacer de muy buena manera. Nos conocemos entre todos, entonces no creo que haga falta uno o dos entrenamientos para jugar bien en equipo”, destacó.

Álvaro Zamora también cree que lo mental pesa mucho para afrontar este tipo de partidos como los que se avecinan.

“Lo mental depende de cada uno, es muy individual, pero sí es cierto que tenemos un trabajo en el que cada fin de semana las cosas cambian.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica tendrá nuevo técnico

”Un partido se puede hacer bien, en tres días juegas mal y eso ya dependerá de cada uno, pero seguro que tendremos muy buena energía para ir a sacar esa victoria a Honduras”, vaticinó.

Al referirse a Honduras como rival, lo definió como un conjunto “fuerte como siempre”.

“Es el clásico centroamericano, seguramente que será un partido de muchísima lucha, donde se va a ver reflejado más el corazón que lo táctico, a ver quién quiere más conseguir los tres puntos, y espero que seamos nosotros”, manifestó.

LEA MÁS: Keylor Navas responde la pregunta de la polémica: ¿La Selección de Costa Rica es favorita ante Honduras?

En el plano personal, él se confiesa dispuesto a tratar de aportar ocasiones ofensivas, ya sea con asistencias, gol, o crear juego para sus compañeros; así como defensivamente ser solidario.

“Espero que también me pueda unir muy bien con mis compañeros para sacar el partido, que al final es un deporte de equipo, pero cada uno tiene que aportar lo suyo y esperamos sacar el resultado”, concluyó Álvaro Zamora.

La Selección de Costa Rica viajará la tarde del miércoles en un chárter con Honduras como destino. El partido será este jueves 9 de octubre, desde las 8:06 p. m., en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula.