Selección de Costa Rica tendrá nuevo técnico

La Selección Femenina de Costa Rica jugará de nuevo en noviembre.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) tendrá que tomar decisiones importantes pronto, pues debe definir al encargado o encargada de sustituir a un entrenador que hace unos días renunció a su puesto de seleccionador nacional.

La Federación emitió un comunicado oficial este lunes 6 de octubre, en el que dio a conocer que a partir del próximo 14 de octubre, el español Beni Rubido dejará su cargo como director técnico de la Selección Mayor Femenina de Costa Rica.

“La decisión responde a motivos personales y profesionales. En los próximos días, la FCRF dará a conocer quién asumirá el puesto de seleccionador nacional de la mayor femenina de Costa Rica”, se lee en el pronunciamiento.

Ahí mismo se detalla que la Fedefútbol le agradece a Beni Rubido por su dedicación, compromiso y profesionalismo durante los años al frente de la Tricolor, así como por su apoyo y respaldo al desarrollo de las selecciones menores.

El motivo de la renuncia de Beni Rubido es que recibió una oferta para trabajar en un club español, una propuesta que se le hacía irrechazable.

Ahora, el español se va de la Sele Femenina arrastrando una racha de doce partidos sin victorias. Su último triunfo se dio en abril de 2023, ante Perú. Después de eso, coleccionó tres empates y nueve derrotas.

La Selección Femenina de Costa Rica competirá dentro de un mes, solo que aún no se ha dado a conocer públicamente el calendario oficial.

Beni Rubido asumió la dirección técnica de la Selección Femenina de Costa Rica en octubre de 2023. (Jose Cordero)

La Clasificatoria W 2025-2026 servirá como la ronda preliminar del Campeonato W 2026 y consistirá en una sola ronda que se jugará durante las fechas FIFA femeninas de noviembre de 2025 y febrero y marzo de 2026.

Para las clasificatorias, que no incluirán a las dos mejores clasificadas de la región (que recibirán un pase directo al Campeonato Concacaf W 2026), las Asociaciones Miembro de Concacaf se dividirán en seis grupos.

Después de la fase de grupos, en donde cada equipo jugará un máximo de cuatro partidos (dos en casa y dos de visitante), los seis ganadores de grupo avanzarán al Campeonato W 2026.

La Selección Femenina de Costa Rica se encuentra en el grupo C, con Guatemala, Bermuda, Granada e Islas Caimán.

¿Qué planean en la Federación? Una de las posibilidades es que Patricia Aguilar sea nombrada como directora técnica interina, mientras se toma una decisión final.