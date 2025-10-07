Puro Deporte

El ultimátum de Óscar ‘Macho’ Ramírez a los jugadores de Alajuelense que se fueron de fiesta

Artículo de opinión. Óscar Ramírez no es de alcahueterías y en Liga Deportiva Alajuelense queda claro que el compromiso y la disciplina son innegociables

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Cuartos de final de la Copa Centroamericana de Fútbol 2025, Alajuelense contra Motagua de Honduras
Óscar Ramírez es muy claro en que en Liga Deportiva Alajuelense cada quien debe asumir las consecuencias de sus actos. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar Ramírez
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.