Alajuelense toma decisión por caso de indisciplina de cuatro jugadores

En Liga Deportiva Alajuelense tenían pendientes varias conversaciones con los jugadores que el fin de semana anterior incurrieron en un acto de indisciplina, al irse de fiesta durante la noche del sábado y hasta altas horas de la madrugada del domingo, justo el día en el que el equipo viajaba a Honduras.

La primera medida que tomó el equipo de común acuerdo entre capitanes, dirigentes y gerencia deportiva, fue bajar del avión a Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

El encargado de comunicarles que no irían a esa gira por tierras catrachas, en la que Alajuelense se clasificó para jugar las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf, fue el director deportivo Carlos Vela.

Cuando el club regresó de Honduras, se dio la reunión con los implicados en ese escándalo.

Y ocurrió justo lo que había dicho el mexicano desde el domingo, que no habría separaciones, pero que se aplicaría lo que dicta el reglamento interno que todos los jugadores leyeron en una sesión a inicios de la temporada, y que cada uno de ellos lo firmó, comprometiéndose a acatarlo.

¿Qué pasó en la reunión privada entre los implicados, el gerente deportivo y la dirigencia de Alajuelense? No han trascendido detalles y el compromiso de todos fue que de lo que ahí se habló, ninguno de los presentes pronunciaría una palabra al respecto.

“Una vez confirmado lo ocurrido, se aplicaron las sanciones disciplinarias conforme al reglamento interno del equipo. Es un tema interno y así quedará”, respondió Alajuelense a través de su oficina de prensa.

