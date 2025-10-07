¿Se retiraba LeBron James? Falsa alarma provocó molestia y memes en redes sociales

Una campaña publicitaria confundió a los seguidores de LeBron James, quienes creyeron que anunciaría su retiro de la NBA.

Una especulación sobre el retiro de LeBron James provocó reacciones intensas en redes sociales este martes. El jugador de Los Angeles Lakers adelantó que revelaría una gran decisión, lo que hizo pensar a sus seguidores que comunicaría el fin de su carrera en la NBA.

La expectativa creció cuando mencionó que se trataba de The Second Decision, en alusión a su anuncio de 2010, cuando informó en televisión nacional su salida de Cleveland Cavaliers para unirse a Miami Heat.

Aquel momento fue uno de los más comentados en la historia del deporte estadounidense.

Sin embargo, el anuncio de esta semana no estuvo relacionado con su trayectoria en el baloncesto. LeBron James participó en una campaña publicitaria de una marca de coñac, lo que decepcionó a una parte del público.

A pesar de los rumores, el alero continuará con su carrera. Está confirmado para disputar su temporada número 23 en la NBA, la cual arrancará próximamente. James cumplirá 41 años en diciembre.

En redes sociales, las reacciones fueron mixtas. Mientras algunos expresaron alivio, otros se sintieron engañados.

Diversas cuentas de fanáticos compartieron memes y publicaciones que calificaron al basquetbolista como “joker”, lo que en español significa una persona bromista.

