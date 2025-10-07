Puro Deporte

¿Se retiraba LeBron James? Falsa alarma provocó molestia y memes en redes sociales

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Una campaña publicitaria confundió a los seguidores de LeBron James, quienes creyeron que anunciaría su retiro de la NBA.
Una campaña publicitaria confundió a los seguidores de LeBron James, quienes creyeron que anunciaría su retiro de la NBA. (Hennessy/Captura)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaLeBron James
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.