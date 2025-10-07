Puro Deporte

Alajuelense pide que partido contra Cartaginés se mueva de fecha otra vez

El Comité de Competición tomará una decisión este martes con respecto al partido pendiente entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés

Por Fanny Tayver Marín
22/09/2024 Estadio Morera Soto, Alajuela. La Liga Deportiva Alajuelense recibió al Club Sport Cartaginés en partido de la jornada 12 del Torneo de Apertura, Liga Promérica 2024. Foto: Rafael Pacheco Granados
Este martes se sabrá qué pasará con el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

