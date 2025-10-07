Alajuelense pide que partido contra Cartaginés se mueva de fecha otra vez

Este martes se sabrá qué pasará con el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés.

Aquel partido pendiente entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés que en principio estaba pactado para el 24 de agosto, y que se reprogramó para el sábado 11 de octubre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto, podría moverse de fecha una vez más.

La Liga envió una solicitud formal al Comité de Competición de la Unión Nacional de Clubes de Primera División (Unafut), argumentando que en este momento aporta seis futbolistas de su primer equipo a las selecciones nacionales.

LEA MÁS: Exjugador de Alajuelense se enfrasca en tenso cruce de palabras con Fernando Muslera en Argentina (video)

Celso Borges, Alexis Gamboa, Creichel Pérez, Guillermo Villalobos y Alejandro Bran son los cinco hombres que se encuentran concentrados con la Selección Mayor, a cargo de Miguel “Piojo” Herrera.

Mientras que Isaac Badilla, quien tiene contrato profesional con Alajuelense y forma parte de la planilla del primer equipo, se integró a la Selección Sub-17, en la preparación final para el Mundial de Qatar que será del 3 al 27 de noviembre.

En esa cita planetaria, la Sele Sub-17 jugará la fase de grupos contra Emiratos Árabes Unidos, Senegal y Croacia.

LEA MÁS: Alajuelense toma decisión por caso de indisciplina de cuatro jugadores

¿Qué dice el reglamento?

El artículo 86 del Reglamento de Competición de la temporada 2025-2026 señala que podrá solicitarse la reprogramación de partidos en casos específicos, como:

- Cuando sea necesario colaborar con la preparación y/o participación de las selecciones nacionales y clubes participantes en torneos oficiales internacionales.

- Cuando un club vea disminuida su planilla en al menos seis jugadores por convocatoria a fechas oficiales de competición internacional.

El Comité de Competición de la Unafut sesionará este martes a las 4 p. m. y ese órgano tomará la decisión final sobre qué pasará con el partido pendiente entre Alajuelense y Cartaginés.

Dicho juego no se realizó cuando estaba previsto, porque en el calendario que la Unafut tuvo que rehacer no se contempló que los plazos reglamentarios de tiempo entre un partido y otro no le alcanzaban a los brumosos, debido a la competición internacional en Copa Centroamericana.

LEA MÁS: “Dios mío, ¿qué hago ahora?”: el momento más difícil en la vida de Róger Rojas se encontró con manudos en el quirófano y el amor de su hermano

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.