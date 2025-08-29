¿Qué pasará con el partido Alajuelense vs. Cartaginés? La Liga tiene cuatro seleccionados y los brumosos ninguno

¿Cuándo será el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés? En el calendario original del Torneo de Apertura 2025 -aquel que tuvo que rehacerse- no se contempló que ese duelo no podía efectuarse el 24 de agosto, fecha en la que se fijó originalmente.

El motivo es que no calzaban los tiempos de descanso establecidos entre un partido y otro, al mezclar el campeonato nacional con la Copa Centroamericana de Concacaf, a pesar de que las fechas de la competición internacional se sabían con antelación.

Ante la alerta de los brumosos, el juego que debe disputarse en el Estadio Alejandro Morera Soto se reprogramó para el 3 de octubre.

LEA MÁS: Esto es lo que se piensa en el camerino de Alajuelense antes del clásico

Sin embargo, aunque la Unión Nacional de Clubes de la Primera División (Unafut) indicó en su comunicado que ese traslado fue en acuerdo con los clubes, en realidad, en la Liga protestaron de inmediato, porque no les consultaron.

En Alajuelense tenían claro que eso implicaba tener que jugar contra los brumosos sin seleccionados nacionales.

Existen altas probabilidades de que el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés vuelva a moverse de fecha. (Rafael Pacheco Granados)

Según el Reglamento de Competición de la temporada 2025-2026, se puede solicitar la reprogramación de un juego cuando un club vea disminuida su planilla en al menos seis jugadores por convocatoria a fechas oficiales de competición internacional.

Miguel “Piojo” Herrera llamó a cuatro futbolistas de la Liga para el arranque de la última parada de la eliminatoria mundialista: Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Alejandro Bran y Creichel Pérez; mientras que Cartaginés no tienen ningún convocado, ante la lesión de Cristopher Núñez.

LEA MÁS: ¿Seguirá en Alajuelense? Celso Borges habla claro sobre su futuro

Así que por reglamento no se podría reprogramar. Sin embargo, La Nación conoce que por un sentido de Fair Play, los blanquiazules estuvieron de acuerdo en que el partido se reprograme de nuevo.

Aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre qué pasará con ese partido. La fecha que se baraja para que se efectúe este duelo pendiente entre Alajuelense y Cartaginés es el 11 de octubre, también en fecha FIFA.

La diferencia está en que para este nuevo movimiento, los dos equipos sí están de acuerdo en que el partido se haga ese día. Y la televisora también. Además, para entonces, ya habrá cerrado el periodo de inscripciones, pactado para el 18 de setiembre.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.