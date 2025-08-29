Puro Deporte

¿Qué pasará con el partido Alajuelense vs. Cartaginés? La Liga tiene cuatro seleccionados y los brumosos ninguno

Conozca lo último que se sabe sobre el partido que Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés deben disputar en el Morera Soto

Por Fanny Tayver Marín

¿Cuándo será el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Cartaginés? En el calendario original del Torneo de Apertura 2025 -aquel que tuvo que rehacerse- no se contempló que ese duelo no podía efectuarse el 24 de agosto, fecha en la que se fijó originalmente.








