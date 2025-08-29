Puro Deporte

Esto es lo que se piensa en el camerino de Alajuelense antes del clásico

Liga Deportiva Alajuelense visitará al Deportivo Saprissa este sábado, en un clásico que nadie se quiere perder

Por Fanny Tayver Marín

A esta hora es posible que los aficionados del Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense experimenten una mezcla de nerviosismo y fervor propia del clásico nacional, pero en las entrañas del camerino rojinegro el mensaje es claro y contundente, con un plan de juego simple y la directriz de enfocarse única y exclusivamente en ellos mismos.








