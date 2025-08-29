Esto es lo que se piensa en el camerino de Alajuelense antes del clásico

A esta hora es posible que los aficionados del Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense experimenten una mezcla de nerviosismo y fervor propia del clásico nacional, pero en las entrañas del camerino rojinegro el mensaje es claro y contundente, con un plan de juego simple y la directriz de enfocarse única y exclusivamente en ellos mismos.

La Liga cumplió con sus primeros deberes al superar la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf y jugará los cuartos de final contra Motagua de Honduras.

Pero hoy, los manudos procuran no pensar en absolutamente nada de lo ocurrido en la semana, ni con ellos, ni con su rival; sino que enfocan todas sus energías en lo que quieren para el clásico de este sábado 30 de agosto.

Así lo manifestó el defensor Santiago van der Putten, quien cree que la clave para enfrentar este partido trascendental no está en la presión del entorno, sino en la mentalidad del equipo.

“Nos enfocamos en nosotros y sabemos que todos los clásicos hay que ir a ganarlos, porque es el folclor del fútbol nacional, de estas instituciones, de estas aficiones, ese clásico tan lindo que se vive, que se disfruta”, afirmó el jugador.

Anthony Hernández, Kenyel Michel y Diego Campos podrían ser de la partida en el clásico de este sábado 30 de agosto entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro/Fotocomposición en canva / La Nación)

Lejos de intimidarse con el ambiente hostil de la Cueva, Santiago van der Putten lo ve como una motivación.

“Me encanta, lo disfruto mucho, me encanta jugar en estadio lleno, tanto en el Morera Soto cuando nos apoyan, como en el Saprissa, que probablemente nos insulten y empujen al equipo de ellos. Yo creo que es parte del disfrute del fútbol. Cancha que vayamos, cancha que va a ser difícil, que nos van a gritar y de todo, pero va a ser lindo el espectáculo”, expresó.

El defensor fue muy claro en que la Liga no quiere ser reactiva; sino más bien proactiva y contó que a pesar del poco tiempo entre partido y partido, este clásico lo esperan con ansias.

“Tenemos que ser nosotros, tenemos que salir convincentes y con convicción a jugar, a ganar, a hacer lo nuestro, esa disposición de imponernos, de imponer estos colores, así es como lo queremos vivir”, destacó, dando a conocer parte de lo que se habla en el vestuario del León.

En Liga Deportiva Alajuelense saben que el clásico es una prueba de fuego. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El defensor central insiste en que la Liga tiene que hacer lo suyo sin que la presión del rival y la afición sean un factor a considerar, ya que su enfoque está únicamente en lo que pueden controlar, que es nada más ni nada menos que su propio desempeño en la cancha.

“Vamos con esa ilusión y con esa motivación de ganar en el Saprissa, que es algo que nos encantaría hacer; pero pensando en nosotros, motivados en nosotros y saber que también es una ilusión que le podemos dar a nuestra gente”, recalcó.

Rashir Parkins, por su parte, indicó que Alajuelense llega en un buen momento a este clásico nacional, y que esta vez no quieren fallar.

“Nosotros sabemos que estamos en deuda con nuestra gente y estos son los partidos que la gente necesita que nosotros ganemos. Al final, el grupo sabe que estos son los partidos que hay que ganar y eso es lo que vamos a ir a hacer.

”En lo anímico el grupo va bien, estamos unidos, convencidos y nada más toca demostrar en la cancha. Queremos darle una alegría a la afición, romper eso y ganar ahí. Absolutamente todos los que estamos en el equipo queremos ir a sacar eso ahí”, citó Rashir Parkins.

