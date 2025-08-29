Puro Deporte

¿Contra quiénes jugarán Alajuelense y Cartaginés en la siguiente ronda de la Copa Centroamericana?

Dos equipos de Costa Rica, Alajuelense y Cartaginés, avanzaron a los cuartos de final de la Copa Centroamericana; conozca los rivales

Por Milton Montenegro

La etapa de grupos de la Copa Centroamericana terminó y dos equipos costarricenses lograron superar la aduana rumbo a cuartos de final. Alajuelense y Cartaginés están en la otra orilla, mientras Herediano y Saprissa quedaron eliminados.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

