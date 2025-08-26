Cartaginés vs. CAI: A los brumosos solo les sirve un resultado y el juego se podrá ver por un canal de TV

Cartaginés se juega la vida en la Copa Centroamericana, contra un equipo que ya le ganó al Saprissa

Por Esteban Valverde
El Club Sport Cartaginés se las verá con el CAI de Panamá, este martes a las 8 p. m. Es un juego en el que los brumosos deben apostar a una victoria si quieren avanzar de ronda en la Copa Centroamericana.








