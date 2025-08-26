Cartaginés vs. CAI: A los brumosos solo les sirve un resultado y el juego se podrá ver por un canal de TV

El Club Sport Cartaginés se las verá con el CAI de Panamá, este martes a las 8 p. m. Es un juego en el que los brumosos deben apostar a una victoria si quieren avanzar de ronda en la Copa Centroamericana.

Los blanquiazules llegan como cuartos del grupo, sin embargo el único resultado que los deja clasificar es el triunfo.

Los brumosos tienen cuatro unidades, si ganan llegarán a siete puntos, de esta forma superarán al CAI (tiene seis) y también quedarían a la espera de lo que pase con Motagua y Saprissa, pero en caso de un empate, la S tiene peor diferencia de gol y con esto los cartagineses clasificarían.

Cartaginés solo puede pensar en la victoria contra el CAI de Panamá. (Prensa Cartaginés/Prensa Cartaginés)

¿Dónde ver el juego de Cartaginés? Copiado!

El partido entre Cartaginés y CAI será a las 8 p. m. en el estadio Fello Meza y solamente pasará por la pantalla de ESPN o la aplicación Disney +.

El mensaje de Carevic por los tres puntos Copiado!

La victoria es lo único que le sirve al Club Sport Cartaginés para seguir soñando a nivel internacional.

Los brumosos se juegan el pase a la siguiente ronda contra el CAI de Panamá, en un juego difícil, aseguró Andrés Carevic, quien tiene las claves para imponerse y dar el paso a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“Debemos fortalecernos con nuestro juego, con nuestra intensidad, que el equipo viene haciéndolo bien. Cuando no tengamos la pelota, tenemos que ser exigentes, intensos y agresivos para recuperarla. Al tenerla, proponer, claro, siempre respetando al rival”, dijo Andrés Carevic en conferencia de prensa, previo al encuentro del martes a las 8 p.m.