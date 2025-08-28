Puro Deporte

Clásico Saprissa vs. Alajuelense resalta en una jornada que arranca viernes y termina lunes

El duelo más importante del fútbol costarricense, entre Saprissa y Alajuelense, se jugará este sábado

Por Juan Diego Villarreal
Mariano Torres Celso Borges Torneo Apertura 2025 Clásico 28 de agosto del 2025 La Nación
Mariano Torres volverá a alineación del Saprissa, mientras que Celso Borges será de la partida en Alajuelense, en el Clásico nacional. (La Nación/La Nación)







Torneo Apertura 2025Saprissa vs. AlajuelenseHerediano vs. Municipal Liberia
Juan Diego Villarreal

