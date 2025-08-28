Clásico Saprissa vs. Alajuelense resalta en una jornada que arranca viernes y termina lunes

Mariano Torres volverá a alineación del Saprissa, mientras que Celso Borges será de la partida en Alajuelense, en el Clásico nacional.

Los dos archirrivales del fútbol costarricense se miden, una vez más, en el clásico entre el Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense, por la sexta jornada del Torneo Apertura 2025, que arranca este viernes 29 de agosto y concluye el próximo lunes 1.º de setiembre.

Será un fin de semana lleno de fútbol. Los morados deben lavarse la cara ante su afición, tras quedar eliminados de la Copa Centroamericana, mientras la Liga llega envalentonada, luego de clasificar a los cuartos de final del certamen de clubes del istmo.

Por ejemplo, este viernes Sporting FC, de la mano del entrenador Minor Díaz, buscará su primer triunfo frente al benjamín del certamen, Guadalupe FC.

Para el domingo 31 de agosto, el sorprendente Cartaginés recibe al Puntarenas FC y el líder del campeonato, el Municipal Liberia, visitará al Herediano, bicampeón nacional.

Finalmente, el lunes 1.º de setiembre concluirán las acciones con el compromiso entre San Carlos y Pérez Zeledón.