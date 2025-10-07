Exjugador de Alajuelense se enfrasca en tenso cruce de palabras con Fernando Muslera en Argentina (video)

Las tomas televisivas captaron el intercambio de palabras entre Fernando Muslera y Dardo Miloc.

La tensión se mantuvo después del pitazo final, cuando el exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Dardo Miloc, se enfrascó en un fuerte cruce de palabras con el guardameta uruguayo Fernando Muslera.

Ocurrió en el partido entre Estudiantes y Barracas Central (1-1) en la Primera División de Argentina, que estuvo más caliente de la cuenta, producto de los fallos arbitrales.

LEA MÁS: Dardo Miloc y su realidad en Alajuelense: ‘Pensaba que iba a tener más minutos’

El arquero protestaba alegando que Estudiantes se vio perjudicado por una mala decisión del árbitro central Nazareno Arasa y también por el VAR.

Y se dio este intercambio de palabras entre los futbolistas:

— Fernando Muslera: ¿En serio vas a hablarle? Hizo todo bien para ustedes, boludo, dale.

— Dardo Miloc: ¿Y vos qué hiciste bien?

— Fernando Muslera: Yo salí campeón de América.

🗣️ Fernando Muslera: “¿En serio vas a hablarle? Hizo TODO BIEN para ustedes, boludo, dale”.



🗣️ Dardo Miloc: “¿Y vos qué hiciste bien?”.



🗣️ Muslera: “YO SALÍ CAMPEÓN DE AMÉRICA”.



INSÓLITO cruce en el final de Estudiantes-Barracas. ⚠️😅pic.twitter.com/ouQppNmdWw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 5, 2025

La Nación de Argentina reseñó en su crónica de ese partido que Estudiantes intentó ponerse de pie después de quedar eliminado en la Copa Libertadores contra Flamengo, en penales.

“Y si no hubiera sido perjudicado por los errores arbitrales de Nazareno Arasa y el VAR ante Barracas Central de este domingo, por la 11° fecha del torneo Clausura, había quedado como líder en soledad de la Zona A. Ahora, luego del 1-1, comparte la cima con otros dos equipos: Unión y... Barracas Central”, relató ese periódico argentino.

Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes, dijo en conferencia de prensa: “Luchamos día a día para dar lo mejor de nosotros. Se lo dije al árbitro... Si él estaba tranquilo, si dormía tranquilo... Yo estaba muy triste, sigo triste”.

Y agregó casi con resignación: “Lo único que puedo hacer es volver a trabajar el martes, cuando retomemos los entrenamientos, seguir generando las situaciones y contextos para que el equipo esté entre los mejores. Después, no podemos influir en otras decisiones”.

Dardo Miloc tan solo estuvo un torneo corto en Liga Deportiva Alajuelense. Fue parte de los rojinegros en el primer semestre de 2023. (Prensa Alajuelense)

Ahí se detalla que la gran polémica se dio con el gol de Candia de cabeza. La acción ofensiva fue muy bien fabricada por Ruiz, a puras gambetas también (para no ser menos de sus colegas del Pincha) y el centro encontró la llegada del lateral Barrios; se da un rebote y, a la floja respuesta de Muslera con su puño, vino el cabezazo goleador de Candia.

Pero, segundos antes, se produjo una plancha de Bruera sobre el central Rodríguez. El gol no debió ser convalidado, y lo que más llamó la atención es que José Carreras, desde el VAR, no lo notificó para -aunque sea- una revisión a Nazareno Arasa, el juez principal.

Parecía que Estudiantes se adelantaba en el marcador, pero después de cuatro minutos de revisión, Arasa marcó posición adelantada (se recuerda que para las sanciones del offside los árbitros principales no revisan las jugadas, esperan el trazado de la tecnología).

Pero las líneas del VAR trazadas desde las oficinas de Ezeiza y replicadas por la transmisión no aclararon la situación. En realidad fue todo lo contrario, pero el gol se anuló.

Y tras el 1-1 llegó ese insólito cruce de palabras entre Fernando Muslera y Dardo Miloc.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.