Dardo Miloc y su realidad en Alajuelense: ‘Pensaba que iba a tener más minutos’

Cuando Alajuelense anunció la contratación de Dardo Federico Miloc daba la impresión de que sería una pieza casi inamovible.

Llegaba con el atestado de ser un hombre con mucha regularidad en la Primera División del fútbol argentino. Pero de la teoría a la práctica, la realidad resultó distinta.

Es hasta ahora cuando el contención de 32 años tiene un poco más de participación en el equipo de Andrés Carevic; pero que continúe como titular no resulta tan claro.

Menos cuando ya Celso Borges está 100% recuperado, regresó a la actividad competitiva y se sintió bien con los minutos que tuvo ante Pérez Zeledón.

Si no fuera de la partida, quizás Dardo Miloc de igual forma tenga un poco más de participación con la Liga en lo que resta del torneo. Parece ser un futbolista importante en la misión de cerrar partidos.

“Uno trabaja para ser opción, para estar a disposición, ahora me está tocando participar y no pregunto por qué y cuando me tocaba estar afuera intentaba apoyar y dar mi mejor versión afuera”, expresó Dardo Miloc luego del triunfo de Alajuelense ante Pérez Zeledón (1 a 3).

Dardo Miloc jugó como titular en los últimos dos partidos de Alajuelense. En la recta final del torneo podría tener más participación. (Prensa Alajuelense)

Mencionó que el técnico siempre es el que decide y que lo más importante de esa noche del 8 de abril es que ganaron.

“Podemos encaminar la cuestión grupal para poder encarar estas fases finales con toda la expectativa”, citó, para agregar que “es innegable, estábamos en un momento crítico por así decirlo y era importante sumar, haciéndolo como lo hicimos, contundentes, a pesar de que el partido tiene una ruptura cuando suceden las expulsiones de los rivales, pero en definitiva fuimos ampliamente superiores”.

También fue la primera vez que el contención argentino habló claro y directo sobre su realidad en Alajuelense.

“El tema de las expectativas es toda una cuestión, también sinceramente pensaba que iba a tener más minutos, pero las cosas se dieron como se dieron y hay que respetar las decisiones, asumir el rol que tengo, que tiene cada uno. En esta oportunidad me ha tocado jugar y el equipo ganó. Lo hicimos bien y ahora vamos a pensar en Heredia”.

En el app de la Unafut se reporta a Dardo Miloc con 417 minutos en cancha, distribuidos en 14 juegos, de los cuales, apenas en tres fue titular.

“Siento que estuve a la altura, pero siendo totalmente franco, la mejor versión de cualquier jugador siempre se encuentra con el ritmo, con el ritmo futbolístico. A pesar de uno tener una buena preparación y ser disciplinado, el estímulo futbolístico si uno no lo tiene el fin de semana no lo podés suplir más allá de la mejor preparación que tengas”, confesó.

Mencionó que su fútbol es un poco más bien posicional, con cierta agresividad cuando le toca participar desde el sector de la pelota.

“Pero siempre pregonando una buena ubicación, dándole equilibrio al equipo para que no se descompense. En esta ocasión que me toca participar, un equipo que suele tener la mayor parte de la posesión de la pelota, es importante todo el tiempo la marca en ataque y estar pendiente de la segunda pelota cuando se divide en ataque”.

Algunos aficionados no entienden cómo no tiene más participación, tomando en cuenta que también hizo un buen juego en Estados Unidos contra Los Ángeles FC. Otros no dudan en tildarlo como un ‘paquete’.

“No leo redes sociales, no sé qué pasa en ese mundo, no me interesa tampoco, sé lo que pasa en la cancha, sé lo que pasa en el estadio y no hace falta que me meta en ningún lugar para saber cuál es el clima que hoy nos gobierna. Es nuestra responsabilidad cargar con ello, yo sabía que venía a un equipo con mucha ilusión de campeonato y estamos trabajando para conseguirlo”, subrayó.

Y agregó: “Nuestro propósito es salir campeones. A pesar de que sin lugar a dudas hemos tenido un par de traspiés que no pensamos que íbamos a tener, en definitiva, el semestre de Liga Deportiva Alajuelense siempre se resuelve en las últimas cinco fechas, en las fases finales, una vez que se clasificó”.

Desde esa perspectiva, Dardo Miloc piensa que la Liga en este momento debe centrarse en obtener una buena clasificación y en un crecimiento grupal.

“Y apuntar a cuando sea el momento, cuando sean los definitorios partidos de vida o muerte, ahí estar a la altura”.

Su pensamiento es que fuera de la valoración propia en cuanto a lo que le puede brindar al equipo, exponerlo no va a ayudar en nada.

“Siempre es Andrés el que tiene la razón y se le juzga por si el equipo gana o pierde. Es su función, el técnico padece esa realidad. Cuando gana es el mejor y cuando pierde es todo culpa del técnico. La realidad es que no por eso no tengo que dejar de negar que yo esperaba tener más minutos, pero es el fútbol, es así, nunca deja de sorprenderte”, insistió.

Dijo que durante todo este tiempo ha dado muestras de su profesionalismo cuando le ha tocado jugar, a pesar de la poca participación que ha tenido.

“Siento haberlo hecho bien y que me pude acoplar a un equipo que casi no ha tenido movimiento alguno”.

Tampoco cree que le haya afectado el pasar del fútbol argentino al costarricense, que sin duda, son diferentes, aunque al final de cuentas siga siendo fútbol.

“Sin lugar a dudas, el técnico tiene conocimientos del plantel que se armó por su participación previa, conoce la liga. El nuevo soy yo, el que tengo que adaptarme soy yo, pero el fútbol es igual en todos lados”.

”De donde vengo yo hay menos tiempo, es más físico porque hay menos espacios entre líneas, todos los equipos tienen buenas transiciones, están mejor preparados físicamente. Es un fútbol distinto porque hay más rigor”.

Lo que considera Dardo Miloc es que Alajuelense ahora debe procurar ser lo suficientemente contundente en las áreas para poder controlar el juego.