El veredicto de los jugadores de la Selección: hacía falta llamar a algunos de experiencia

La convocatoria de Miguel Herrera para los próximos dos partidos eliminatorios, de visita en Honduras y luego en casa contra Nicaragua, fue distinta.

En ella aparecieron hombres como Kendall Waston y Celso Borges, quienes tenían tiempo sin jugar con la Selección Nacional; incluso Borges ya se había retirado de la Tricolor.

Pero el flojo inicio en el camino al Mundial 2026, con solo dos puntos de seis disputados, hizo que Herrera recurriera a los hombres de espuela.

Pero ¿qué dicen en la Tricolor del recambio?, la que se llenó de jóvenes y en algún momento ilusionó a todos por el buen juego de muchos, pero que en este instante tiene al equipo fuera de la Copa del Mundo.

Hacía falta más gente, hombres de trayectoria. Orlando Galo y Carlos Mora se refirieron al tema.

“No veamos a la Selección, veamos a los equipos, que siempre tienen hombres de experiencia y creo que es sumamente importante para que le empiecen a ayudar a quienes vienen en crecimiento en situaciones de partido”, dijo Orlando Galo, quien consideró que quien llegue a sumar le aporta al grupo.

“Teníamos unos jugadores de mucha experiencia y necesitábamos unos más. Contamos con Celso y Kendall, que tienen mucha calidad y ese coraje que han demostrado durante muchos años en la Selección. La alegría que muestran al ponerse la camiseta como si fuera la primera vez motiva a los demás”, señaló Galo.

Orlando Galo dice que se debe ganar en Honduras

Orlando avaló que hayan llamado a Celso y Waston, con enorme recorrido con la camisa nacional.

“Mi forma de pensar es que siempre se necesitan jugadores de experiencia y el entrenador toma las decisiones que tenga que tomar. Nosotros no decidimos, es el técnico; y si él lo está haciendo es porque ve algo que sí necesita y lo aceptamos de la mejor manera. Sabemos la calidad de los jugadores que llegaron, que ya han estado en este camerino, sabemos lo que ellos entregan por la Selección y apoyándonos con ellos va a ser mucho mejor el conjunto”, resaltó Galo.

Carlos Mora tuvo una opinión parecida a la de Orlando Galo y ve con buenos ojos el aporte de los demás.

“Es importante tener jugadores de experiencia como los que tenemos. Ellos siempre están ahí, pendientes de cada uno, contando cosas, apoyando y siempre lo he dicho: es de escucharlos, prestarles atención y ponerlo en práctica. Es un plus que nos va a ayudar y hay que estar atentos en la cancha”, dijo Carlos Mora.

En la Selección de Costa Rica se tienen fe y esperan lograr la victoria contra Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Orlando Galo reconoció que el inicio de la eliminatoria no fue alentador, con dos empates contra Nicaragua y Haití, pero añadió que se debe hacer borrón y cuenta nueva.

“Ahora tenemos dos juegos superimportantes, con una visita a Honduras, un encuentro muy bonito para las dos selecciones y, si no se juega tanto más al fútbol, se va a jugar más a la lucha, a la entrega, al coraje, que alguna de las dos selecciones demuestre, y eso lo tenemos nosotros en mente”, añadió Galo.

Para el volante de contención, la Selección debe ir a Honduras y traerse la victoria.

“El gane nos da el liderato con cinco puntos y la matemática es sencilla: debemos ganar sí o sí, de visita y también en casa. Todos, cualquiera, puede ser tomado en cuenta y cada uno sabemos de la entrega que debemos tener en los entrenamientos y los partidos”, expresó Galo, quien agregó que sin importar los nombres para el once que elija el entrenador, debe prevalecer la estructura de juego, lo que han trabajado en los entrenamientos.