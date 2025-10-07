El ‘Gigante’ ya tiene en la mira a Honduras: Kendall Waston se ve hincándolos otra vez﻿

Una y hasta dos veces lo hizo: en las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, Kendall Waston dejó a Honduras con un amargo sabor de boca.

Waston se impuso en las alturas y sacudió las redes en el Francisco Morazán, el mismo escenario donde la Selección Nacional enfrenta el jueves a las 8 p.m. el vital partido eliminatorio contra los hondureños.

En el juego de vuelta rumbo a Rusia, Kendall le sacó la victoria a los catrachos del bolsillo cuando, al minuto 90+5, logró el empate 1-1 y le dio la clasificación a Costa Rica a la Copa del Mundo. Honduras debió jugar el repechaje y lo perdió ante Australia.

Ahora, el “Gigante” se ve de nuevo gritando el gol a todo pulmón, festejando una vez más en campo hondureño.

En dos ocasiones, Kendall Waston le anotó a Honduras

“Siempre visualizo todas esas cosas positivas, tal cual como lo dice”, dijo Kendall, quien añadió que aunque piensa en el gol, su prioridad es el trabajo colectivo.

“No priorizo la parte individual y visualizo salir con los tres puntos, que es lo que necesitamos en una cancha difícil, como todas las de visita, pero si estamos afinados en cada uno de los detalles podemos sacar esos tres puntos”, expresó Kendall, quien fue llamado a la Selección casi de último minuto, porque no fue tomado en cuenta al microciclo, pero al final, Miguel Herrera, técnico de la Tricolor, lo incluyó en la convocatoria. Waston habló de lo que le puede dar al equipo.

“Quiero aportar todo lo que pueda, en comunicación, en cancha, con la energía que uno pueda brindar, y pienso que la experiencia sirve siempre y cuando se utilice y canalice de buena manera. Hay un gran grupo humano que está dispuesto a hacer las cosas bien. Los jugadores, la mayoría jóvenes, están en el extranjero; ojalá todo lo que han evolucionado, todo lo que han absorbido afuera, puedan traerlo a la Selección”, resaltó Kendall Waston.

Pese a que ya suma 74 partidos internacionales y 10 goles con Costa Rica, de ellos dos marcados a Honduras, Kendall confesó que siente que es su primer llamado al conjunto nacional.

“Me ilusiono como si fuera la primera vez, porque siempre lo he dicho, representar a la Selección Nacional para mí es de los sentimientos más hermosos. No importa el tipo de situación o el momento, siempre es especial y eso conlleva la gran responsabilidad de estar acá, y todos estamos peleando por el mismo objetivo”, aseguró Kendall.

Kendall Waston, aquí junto a Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, minutos antes del entrenamiento de la mañana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Waston añadió que nunca tuvo claro si lo iban a considerar, no se sintió con la seguridad de estar dentro, hasta que lo convocaron.

“No sabía que me iban a llamar, pero son de esas lindas y gratas sorpresas que uno se topa en la vida”, dijo Waston, quien también se refirió a su rol en el plantel.

“Sea cual sea el rol que uno vaya a tomar aquí, es para sumar a la Selección en todo ámbito, porque el beneficio es a nivel país, que es lo que queremos”, señaló Kendall, quien, tras el anuncio de uno de los integrantes del departamento de prensa de la Federación Costarricense de Fútbol, de que iba a contestar la última pregunta, sonrió y destacó que irán a Honduras con la idea de lograr la victoria y, por qué no, quizá hasta con gol de Kendall Waston. Está listo para jugar y pescar en el área rival cualquier centro que le envíen a la cabeza.