Vea y disfrute otra vez el gol de Kendall Waston en Honduras: por eso le temen al ‘Gigante’

La presencia de Kendall Waston en la Selección de Costa Rica inquieta a los hondureños, quienes tienen malos recuerdos del defensor.

Waston suma 74 partidos internacionales y 10 goles con Costa Rica. De esas 10 conquistas, destacan dos ante Honduras en la ruta hacia el Mundial de Rusia 2018, ambos con cabezazos: uno en el estadio Francisco Morazán (sede del partido del jueves) y otro en el Estadio Nacional, que permitió la clasificación.

En las eliminatorias a mundiales, solo dos veces se ha jugado en el Francisco Morazán: empate 0-0 en el 2004 y 1-1 en marzo del 2017. El gol lo marcó Kendall, quien se impuso con su fortaleza y buen salto para conectar de cabeza el tiro de esquina que cobró Christian Bolaños.

Reviva la anotación de Waston, quien dejó fríos a los hondureños, que en ese momento ganaban con el tanto de Anthony “Choco” Lozano al minuto 35. Waston abombó las redes al 68.

Así fue el gol del empate de Costa Rica anotado por Kendall Waston#Honduras 1-1 #CostaRica mira más en: https://t.co/PuLYzc4iPB pic.twitter.com/OfthjS6rFL — Televicentro HN (@televicentrohn) March 28, 2017

En el juego de vuelta en el Estadio Nacional, Honduras saboreaba la victoria con el gol de Eddie Hernández al 66, pero Waston volvió a martillar y, al minuto 90+5, hizo el 1-1 y Costa Rica selló el pase al Mundial de Rusia 2018. Los catrachos debieron jugar el repechaje.

“Creo que en estos partidos se debe usar todos los recursos disponibles”, dijo Erick Lonis, integrante de la comisión técnica de Saprissa, sobre la presencia de Waston en la Selección.

Lonis está seguro de que Kendall puede imponer su fuerza y buen juego aéreo para hacer daño una vez más a los hondureños.

“No creo que lo llamen tanto por su aporte en defensa, porque en la parte aérea nos podemos defender bien; quizá lo hacen pensando en la ofensiva, donde Kendall es muy determinante”, añadió Lonis, quien dejó claro que no es que a Kendall lo vayan a usar como delantero en San Pedro Sula.

Kendall Waston le anotó a Honduras en los dos juegos eliminatorios rumbo al Mundial de Rusia 2018. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Kendall puede jugar desde el inicio, de cambio, como quiera el técnico, quien sabe que al sumarlo en acciones de táctica fija lleva peligro. Un centro a él generalmente lo va a ganar, aunque lo marque otro. Waston es peligroso y temido; quizá no haga el gol, pero puede jalar marcas y abrir espacios para los demás”, destacó Erick Lonis.

En Honduras, hace ocho años, Kendall se levantó, martilló, sacudió las redes y gritó con todo su gol. ¿Será que se repite la historia y una vez más el “Gigante” deja tendidos a los catrachos?