Puro Deporte

Vea y disfrute otra vez el gol de Kendall Waston en Honduras: por eso le temen al ‘Gigante’

Waston marcó de cabeza en el Francisco Morazán, sede del juego del próximo jueves

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

La presencia de Kendall Waston en la Selección de Costa Rica inquieta a los hondureños, quienes tienen malos recuerdos del defensor.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kendall WastonHondurasSelección de Costa Rica
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.