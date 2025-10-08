Fútbol

¿Por qué Miguel Herrera dio conferencia de prensa en Costa Rica y también lo hará en Honduras previo a la ‘final’?

Miguel Herrera ya atendió a la prensa de Costa Rica, pero ahora tendrá otra conferencia en Honduras

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Miguel Herrera procura que la Selección de Costa Rica esté el menor tiempo posible fuera del país durante los partidos de la eliminatoria mundialista.
Miguel Herrera continúa preparando a la Selección de Costa Rica para el juego contra Honduras, este jueves. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaMiguel HerreraSelección de Honduras
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.