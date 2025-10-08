¿Por qué Miguel Herrera dio conferencia de prensa en Costa Rica y también lo hará en Honduras previo a la ‘final’?

Miguel Herrera continúa preparando a la Selección de Costa Rica para el juego contra Honduras, este jueves.

Una situación que llamó la atención en la previa del duelo entre la Selección de Costa Rica y Honduras este jueves a las 8 p. m., es que el entrenador de Costa Rica, Miguel Herrera, habló con los medios costarricenses por la mañana del miércoles, pero también lo hará por la noche en Honduras ante medios catrachos.

Según confirmó Adriana Durán, directora de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol, se dio una conversación con Concacaf y FIFA para que Herrera también hablara en el territorio donde se realizaría el cotejo, pese a que de entrada en la FCRF no tenían claro si lo haría, esto porque estaba programado atender a los medios nacionales antes de salir del país.

Miguel Herrera habló en el Proyecto Gol a las 11: 30 a. m. y ahora también lo hará a las 7:30 p. m. en el estadio Francisco Morazán, donde se disputará el partido.

“Se llegó a un acuerdo para atender medios allá en el estadio. Estuvimos hablando con Concacaf y FIFA y bueno se quería a don Miguel para prensa hondureña. La Federación no hizo objeción y estaremos allá”, dijo Durán.

La directora de comunicación añadió que hay un requerimiento de participar en las actividades oficiales, como por ejemplo la conferencia previa.

Este mismo episodio se había presentado la primera vez que Costa Rica fue visitante en la tercera ronda de la eliminatoria, cuando en Nicaragua, los medios de ese país no sabían si el DT mexicano hablaría. Ya en Nicaragua, se decidió hacer conferencia, pese a que también había hablado en Costa Rica antes de realizar el viaje.