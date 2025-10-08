Miguel Herrera responde: ¿Waston será delantero? ¿Por qué llamó a Creichel Pérez pese a la indisciplina?

Miguel Piojo Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, fue claro en afirmar que no experimentará con Kendall Waston como delantero, de hecho adelantó que si juega lo hará como zaguero central.

Herrera habló con los medios de comunicación de Costa Rica previo a la salida del equipo patrio para hacerle frente al juego eliminatorio contra Honduras, el jueves a las 8 p. m. Costa Rica, en esta fecha eliminatoria, también recibirá a Nicaragua el 13 de octubre.

El timonel añadió también una explicación sobre mantener a Creichel Pérez en la Selección, pese a actos de indisciplina que lo llevaron a ser sancionado por su club, Alajuelense.

Por último, el DT destacó que Costa Rica sigue dependiendo de sí para ir a la Copa del Mundo, por lo que el objetivo es mantenerse en ese rango durante estos dos cotejos.

-¿Qué es lo principal que hay que cuidar de Honduras?

-Estar atentos a los descuidos, ellos son rápidos, fuertes, pero lo que hay que tener cuidado es con la táctica fija también, porque son hombres que van siempre bien arriba.

-¿Cómo llega Costa Rica a este juego? ¿Hay mucha presión de por medio?

-Nos hubiera gustado llegar mejor, pero los nervios tienen que estar. Estamos en el lugar donde nos exigen. Sería muy fácil irme de acá, pero me gusta estar donde está la presión, donde está la alerta. Por supuesto tengo nervios, pero tengo a los muchachos muy comprometidos. El partido será muy difícil. Nosotros estamos muy conscientes que dependemos de nosotros. La desesperación no tiene por qué ganarnos.

-¿Cómo puede aportar la gente como Kendall Waston y Celso Borges su experiencia?

-De repente te encuentras que los resultados son engañosos, pero hace falta hablarles a los jóvenes. Los chavos tienen que saber que estar acá se gana, es que esto es lo importante. Lo importante es el mundial.

“Es que el ambiente es muy duro, lo de los cohetes (en los hoteles de concentración de otros países), no dejar descansar, pero esto es de vivirlo, sino solo se oye como anécdota. Estar acá nos permite darnos cuenta verdaderamente qué es lo que se está jugando”.

-¿Qué le pidió específicamente usted a Waston?

-Ellos tienen su experiencia y saben adaptarse. Él sabe lo que tiene qué hacer, jugará de central porque es central... A los jóvenes a veces hay que hablarles de cómo jugar la eliminatoria, pero cuando tienes a jugadores como Kendall, Celso, no hay mucho que hablar.

-¿Será siempre ofensivo su equipo?

-No vamos a abandonar buscar el gol, porque el gol da el triunfo. Nosotros vamos a tratar de sacar tres puntos, pero ordenados.

“Hay jugadores de jerarquía como Keylor, Celso, Kendall, Francisco y ellos trasladan el cómo se juega.... Es parte de la transición. Pero ahora dependemos de nosotros, vamos a buscar hacer bien las cosas y ahora tenemos el protagonismo de los jóvenes que nos puede ayudar muchísimo”.

-¿Por qué confió en Creichel Pérez aunque en su club lo castigaron por indisciplina?

-Creo que los jóvenes tienen momentos de equivocación, pero hoy es más fácil, porque cualquier persona con cámara se convierte en comunicador. Ahora yo entiendo que son jóvenes con errores, pero bueno estaba en día libre, luego sé que venían partidos importantes, pero bueno ya su club decidió. A él lo están viendo en el extranjero, ya tuvo una oferta, pero ahora creo que debemos darle una segunda oportunidad y hay que apoyarlo y darle esa palmada en la espalda.

-Costa Rica tiene oportunidad de ganar en Honduras, donde no lo hace desde 2001.

-Yo no sé... Yo no sé qué pasó ayer, lo de ayer ya no lo solucioné. Yo veo el hoy. Me considero que soy un técnico confiable y por eso he estado en varios lados y trabajaré hasta donde no pueda para conseguir el objetivo.