Francisco Calvo hace una fuerte promesa antes del juego clave contra Honduras rumbo al Mundial 2026

El zaguero de la tricolor aseguró que trabajaron muy bien para enfrentar el partido

Por Milton Montenegro

En la Selección de Costa Rica tienen claro que el futuro está en juego, que el pase al Mundial 2026 podría estar al alcance de la mano o desvanecerse como agua entre los dedos, según el resultado que obtenga contra Honduras.








Selección de Costa RicaHondurasFrancisco CalvoMundial 2026
