Francisco Calvo hace una fuerte promesa antes del juego clave contra Honduras rumbo al Mundial 2026

En la Selección de Costa Rica tienen claro que el futuro está en juego, que el pase al Mundial 2026 podría estar al alcance de la mano o desvanecerse como agua entre los dedos, según el resultado que obtenga contra Honduras.

Francisco Calvo, uno de los referentes del conjunto patrio, atendió a los medios de comunicación en la conferencia de prensa previa al choque del jueves a las 8 p. m. frente a los catrachos.

Calvo dijo que el grupo es consciente de la necesidad que tiene de salir bien librado y, por eso, le hizo una promesa a la afición.

“La eliminatoria anterior fue muy difícil; la primera ronda no fue buena y la segunda fue muy buena, y obtuvimos el cupo al repechaje. El grupo está bien y muy motivado para sacar el resultado. Sabemos lo que este partido significa y garantizo que queremos dar todo, dar la vida por el país y sacar el resultado que necesitamos”, destacó Francisco Calvo.

- ¿Cuál ha sido el análisis de la defensa sobre el juego ofensivo de Honduras, que cuenta con jugadores fuertes y de buen tamaño?

- Tienen delanteros de bastante talla, y también somos defensores con una talla importante, por lo que se les puede competir de tú a tú. Debemos enfocarnos en el planteamiento que vamos a hacer.

- ¿Cómo manejan el ambiente que encontrarán en San Pedro Sula?

- Es una eliminatoria y, por lo general, los estadios estarán llenos y los ambientes son hostiles. Es algo que sabemos enfrentar. Honduras siempre es una plaza difícil y sabemos cómo hacerlo; es parte de lo que se vive en las eliminatorias.

- ¿Cuál debe ser el manejo con Honduras y cuánta diferencia hay respecto al equipo que se derrotó en marzo del 2024?

- Era diferente. En marzo a Honduras le faltaron algunos jugadores, pero sigue siendo Honduras. En aquel momento se le ganó y se clasificó a la Copa América. Nosotros debemos centrarnos en nuestro planteamiento y tratar de sacar un resultado positivo.

Francisco Calvo, defensa de la Selección de Costa Rica, dijo que el grupo está bien y consciente de lo que se juega contra Honduras. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- ¿Conocer antes del encuentro el resultado del juego que Haití disputará contra Nicaragua es mejor o les mete mayor presión?

- Sabremos el resultado, pero al día de hoy dependemos de nosotros, y por eso debemos enfocarnos en lo que vamos a hacer. Lo que se quiere en el partido es lo más importante, y lo demás no debe importarnos.

- En la eliminatoria anterior no había margen de error y se logró avanzar. Ahora se está en una situación similar, ¿por qué se sigue pasando por lo mismo?

- Nadie quiere llegar a ese límite, y lo que pasó no lo podemos cambiar. Tenemos que ocuparnos de los errores, mejorarlos y mirar hacia el frente. Como dije antes, dependemos de nosotros.

- ¿Cómo le cae al grupo tener tantos capitanes? Está usted, Keylor Navas, y se suman Celso Borges y Kendall Waston.

- Súper bien. Agregar a Kendall, Celso, Keylor, mi persona y tener a otros como Juan Pablo es contar con más experiencia. Los que tenemos más tiempo debemos acompañar a los jóvenes, ayudarlos a jugar este tipo de partidos de eliminatoria, donde se debe tener el corazón caliente, pero la cabeza fría. Para eso estamos: para apoyarlos y guiarlos.