Vea la brutal patada de Miguel ‘Piojo’ Herrera contra Honduras: casi fractura a Dolmo Flores

El partido eliminatorio del próximo jueves entre Honduras y Costa Rica revivió una de las jugadas más comentadas y duras, si se quiere violentas, que tuvo como protagonista al actual técnico de la Selección Nacional.

Miguel “Piojo” Herrera se ganó la tarjeta roja por una fuertísima entrada contra el delantero hondureño Dolmo Flores.

Como jugador, Herrera era de temperamento fuerte, marcaba con todo y no se arrugaba ante nadie, aunque eso le costara alguna expulsión, como sucedió en ese duelo eliminatorio frente a los catrachos.

En 1993, Dolmo Flores provocó que Miguel Herrera se fuera expulsado, no solo del partido, sino del Mundial.

Miguel Herrera perdió la cabeza tras un duelo con Dolmo Flores durante un partido disputado en la cancha del Estadio Azteca en 1993.

Todo comenzó cuando el ‘Piojo’ y el atacante disputaban el esférico por una de las bandas, lo que derivó en que Herrera le diera un cabezazo a Flores, quien respondió con un manotazo en el rostro del mexicano, que se tiró al césped. A pesar de las agresiones, ambos futbolistas siguieron en el campo.

Minutos más tarde, el ‘Piojo’ Herrera, ya caliente, llegó con todo y barrió por detrás a Dolmo Flores, quien tenía controlado el balón.

Tras esa acción del Piojo, el árbitro central no dudó en expulsar al mexicano, que se fue de la cancha muy molesto.

Aquella expulsión no afectó al equipo mexicano, ya que el Tri goleó 3-0 a Honduras. Sin embargo, a Miguel Herrera le costó no ser convocado por Miguel Mejía Barón al Mundial de Estados Unidos.

Miguel Herrera, actualmente, tiene dos puntos producto de dos empates frente a Nicaragua y Haití en la ronda final de la eliminatoria de Concacaf y llega con la soga al cuello para este encuentro ante Honduras, que se disputará este jueves 9 de octubre a las 8 p.m. en el Estadio Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula.