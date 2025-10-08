Puro Deporte

Vea la brutal patada de Miguel ‘Piojo’ Herrera contra Honduras: casi fractura a Dolmo Flores

Esa dura entrada le costó la tarjeta roja y quedar fuera del Mundial de 1994

Por Milton Montenegro

El partido eliminatorio del próximo jueves entre Honduras y Costa Rica revivió una de las jugadas más comentadas y duras, si se quiere violentas, que tuvo como protagonista al actual técnico de la Selección Nacional.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

