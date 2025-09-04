¿Quiere ir al Mundial 2026? La FIFA revela precios de las entradas y cómo obtenerlas

Fifa abrirá el 10 de setiembre la preventa de entradas para el Mundial 2026. Entradas desde $60, y hasta $6.730 para la final.

La FIFA anunció el inicio de la venta de entradas para la Copa Mundial 2026, con precios desde $60 para los partidos de la fase de grupos.

La primera fase arrancará con el sorteo de preventa Visa, disponible para tarjetahabientes de ese sistema, a partir del miércoles 10 de setiembre a las 11 a. m. ET (9 a. m. hora de Costa Rica) y se extenderá hasta el viernes 19 de setiembre a la misma hora.

LEA MÁS: Cómo conseguir entradas para el Mundial 2026 desde Costa Rica

Visa será el proveedor exclusivo de pagos durante esta primera etapa. Los interesados deben contar con un FIFA ID creado en el sitio FIFA.com/boletos, y registrarse para recibir actualizaciones del proceso.

El registro para el sorteo preferente no implica costo alguno ni condiciona las probabilidades de ser seleccionado. Los ganadores del sorteo serán notificados por correo electrónico desde el 29 de setiembre, y recibirán una fecha y hora específica para adquirir sus entradas, sujetas a disponibilidad.

En esta etapa inicial se venderán entradas para partidos individuales para los 104 partidos, así como boletos específicos por equipo o sede.

Los precios varían desde los $60 para partidos de fase de grupos, hasta los $6.730 para las entradas más exclusivas de la final.

El Mundial de 2026 tendrá inauguración en México y final en el área de Nueva York

La organización anticipó una alta demanda, por lo que el proceso de venta se dividirá en varias fases. Quienes no resulten ganadores del sorteo Visa, o deseen comprar más entradas, podrán hacerlo en etapas posteriores.

Las siguientes fases son las siguientes:

Segunda fase : Del 27 al 31 de octubre , se realizará un nuevo sorteo anticipado de entradas, también con registro previo y selección aleatoria. Las fechas de compra asignadas a los ganadores irán de mediados de noviembre a principios de diciembre.

: Del , se realizará un nuevo sorteo anticipado de entradas, también con registro previo y selección aleatoria. Las fechas de compra asignadas a los ganadores irán de mediados de noviembre a principios de diciembre. Tercera fase : Se activará tras el sorteo final del Mundial 2026. Los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos conociendo ya la mayoría de los enfrentamientos.

: Se activará tras el sorteo final del Mundial 2026. Los aficionados podrán solicitar boletos para partidos específicos conociendo ya la mayoría de los enfrentamientos. Fase final: Más cerca del torneo, las entradas disponibles se venderán por orden de llegada.

También se ofrecerán nuevas modalidades de entradas como boletos de aficionado (para sentarse junto a seguidores del mismo equipo) y boletos condicionales, que aseguran una localidad en caso de que la selección clasificada avance a las fases de eliminación directa.

La FIFA lanzará más adelante una plataforma oficial de reventa en FIFA.com/boletos, pensada para combatir el mercado ilegal y ofrecer una alternativa segura.

Además, ya están disponibles los paquetes de hospitality que incluyen entradas en FIFA.com/hospitality. La organización recomendó adquirir entradas únicamente mediante canales oficiales.

LEA MÁS: Este es el calendario de la ronda final para Centroamérica rumbo al Mundial 2026: fechas y rivales clave

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.