¿Quiere ir al Mundial 2026? La FIFA revela precios de las entradas y cómo obtenerlas

La venta de entradas para el Mundial 2026 comenzará en pocos días y la FIFA estableció quiénes tendrán prioridad en la primera fase

Por Silvia Ureña Corrales
Fifa abrirá el 10 de setiembre la preventa de entradas para el Mundial 2026. Entradas desde $60, y hasta $6.730 para la final.
Fifa abrirá el 10 de setiembre la preventa de entradas para el Mundial 2026. Entradas desde $60, y hasta $6.730 para la final. (FIFA /FIFA)







