Este es el calendario de la ronda final para Centroamérica rumbo al Mundial 2026: fechas, sedes y rivales definidos

Las selecciones de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Guatemala ya conocen el calendario completo, con sedes y horarios incluidos, para la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Esta fase se disputará durante las fechas FIFA de setiembre, octubre y noviembre. Por la Concacaf en total, son 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro, con un formato de partidos de ida y vuelta. Cada equipo jugará seis encuentros, tres como local y tres como visitante (el primer encuentro ya fue disutado).
Los grupos quedaron conformados así:
- Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam
- Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas
- Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua
Al concluir la ronda en noviembre, los tres ganadores de grupo obtendrán un boleto directo al Mundial 2026, uniéndose a los anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Los dos mejores segundos lugares avanzarán al play-off intercontinental de la FIFA (repechaje), en marzo de 2026.
Por primera vez, Concacaf podría contar con hasta ocho selecciones masculinas en un Mundial.
Estas son las fechas, sedes y horarios de los partidos pendientes para Centroamérica
Setiembre 2025
8 de setiembre
- El Salvador vs Surinam | 6:30 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Cuscatlán, San Salvador
- Panamá vs Guatemala | 7:30 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá
9 de setiembre
- Costa Rica vs Haití | 8 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Nacional, San José
- Honduras vs Nicaragua | 8 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa
Octubre 2025
9 de octubre
- Nicaragua vs Haití | 6 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Nacional, Managua
- Honduras vs Costa Rica | 8 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula
10 de octubre
- El Salvador vs Panamá | 7 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador
- Surinam vs Guatemala | 3 p. m. (hora Costa Rica)| Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo
13 de octubre
- Honduras vs Haití | 6 p. m. (hora Costa Rica) | Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa
- Costa Rica vs Nicaragua | 8 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Nacional, San José
14 de octubre
- Panamá vs Surinam | 8:00 p. m. | Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá
- El Salvador vs Guatemala | 8 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador
Noviembre 2025
13 de noviembre
- Guatemala vs Panamá | 8 p. m. (hora Costa Rica) | Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala
- Surinam vs El Salvador | 4 p. m. (hora Costa Rica)| Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo
- Haití vs Costa Rica | 7:00 p. m. | Stadion Ergilio Hato, Willemstad
- Nicaragua vs Honduras | 6 p. m. (hora Costa Rica) | Estadio Nacional, Managua
18 de noviembre Todos los partidos comenzarán simultáneamente a las 8 p. m. hora local:
- Panamá vs El Salvador | Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá
- Guatemala vs Surinam | Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala
- Costa Rica vs Honduras | Estadio Nacional, San José
- Haití vs Nicaragua | Stadion Ergilio Hato, Willemstad
