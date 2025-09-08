Este es el calendario de la ronda final para Centroamérica rumbo al Mundial 2026: fechas, sedes y rivales definidos

Seis selecciones centroamericanas disputarán 18 partidos en total por un boleto directo o al repechaje del Mundial 2026.

Las selecciones de Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, El Salvador y Guatemala ya conocen el calendario completo, con sedes y horarios incluidos, para la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta fase se disputará durante las fechas FIFA de setiembre, octubre y noviembre. Por la Concacaf en total, son 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro, con un formato de partidos de ida y vuelta. Cada equipo jugará seis encuentros, tres como local y tres como visitante (el primer encuentro ya fue disutado).

Los grupos quedaron conformados así:

Grupo A : Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam

: Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam Grupo B : Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas

: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermudas Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua

Al concluir la ronda en noviembre, los tres ganadores de grupo obtendrán un boleto directo al Mundial 2026, uniéndose a los anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Los dos mejores segundos lugares avanzarán al play-off intercontinental de la FIFA (repechaje), en marzo de 2026.

Por primera vez, Concacaf podría contar con hasta ocho selecciones masculinas en un Mundial.

Estas son las fechas, sedes y horarios de los partidos pendientes para Centroamérica

Setiembre 2025 Copiado!

8 de setiembre

El Salvador vs Surinam | 6:30 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Cuscatlán, San Salvador

Panamá vs Guatemala | 7:30 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

9 de setiembre

Costa Rica vs Haití | 8 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Nacional, San José

Honduras vs Nicaragua | 8 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa

Octubre 2025 Copiado!

9 de octubre

Nicaragua vs Haití | 6 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Nacional, Managua

Honduras vs Costa Rica | 8 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula

10 de octubre

El Salvador vs Panamá | 7 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador

Surinam vs Guatemala | 3 p. m. (hora Costa Rica)| Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo

13 de octubre

Honduras vs Haití | 6 p. m. (hora Costa Rica) | Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa

Costa Rica vs Nicaragua | 8 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Nacional, San José

14 de octubre

Panamá vs Surinam | 8:00 p. m. | Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

El Salvador vs Guatemala | 8 p. m. (hora Costa Rica)| Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador

Noviembre 2025 Copiado!

13 de noviembre

Guatemala vs Panamá | 8 p. m. (hora Costa Rica) | Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala

Surinam vs El Salvador | 4 p. m. (hora Costa Rica)| Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo

Haití vs Costa Rica | 7:00 p. m. | Stadion Ergilio Hato, Willemstad

Nicaragua vs Honduras | 6 p. m. (hora Costa Rica) | Estadio Nacional, Managua

18 de noviembre Todos los partidos comenzarán simultáneamente a las 8 p. m. hora local:

Panamá vs El Salvador | Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá

Guatemala vs Surinam | Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala

Costa Rica vs Honduras | Estadio Nacional, San José

Haití vs Nicaragua | Stadion Ergilio Hato, Willemstad

