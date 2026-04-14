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Trump arremete contra Giorgia Meloni por el Papa y su negativa a participar en la guerra: ‘Pensé que tenía coraje’

La primera ministra italiana hasta ahora ha sido afín al presidente de Estados Unidos. ¿Qué sucedió con León XIV e Irán?

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Por Europa Press
La primera ministra de Italia Giorgia Meloni.
La primera ministra de Italia Giorgia Meloni. (NICOLAS TUCAT/AFP)







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