El Mundo

Giorgia Meloni toma más distancia de Trump y considera ‘inaceptables’ sus críticas al papa León XIV

“No hay nada de lo que disculparse”, dice el presidente de Estados Unidos sobre sus ataques al pontífice.

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Por AFP
El papa León XIV se encuentra de visita en Argelia.
El papa León XIV se encuentra de visita en Argelia. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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