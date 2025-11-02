El Mundo

Trump afirma que redadas contra inmigrantes ‘no han ido lo suficientemente lejos’

El presidente de Estados Unidos defiende redadas y dice que “no han ido lo suficientemente lejos”, pese a protestas y denuncias de abusos

Por AFP
Agentes federales con mascarillas frente a una sala del Tribunal de Inmigración de New York Federal Plaza, en el Edificio Federal Jacob K. Javits de la ciudad de Nueva York, el 29 de octubre pasado. Fotografía:
Agentes federales con mascarillas frente a una sala del Tribunal de Inmigración de New York Federal Plaza, en el Edificio Federal Jacob K. Javits de la ciudad de Nueva York, el 29 de octubre pasado. Fotografía: (TIMOTHY A. CLARY/AFP)







Donald TrumpInmigraciónRedadas ICEDeportacionesDerechos humanos
