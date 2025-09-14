Foros

Trump extiende su campaña antiinmigrantes a Chicago y Boston

Las redadas de ICE y su consecuente ambiente de miedo han dado lugar a un elevado ausentismo laboral y han afectado la economía, porque la actividad comercial en barrios de mayoría latina se ha reducido

EscucharEscuchar
Por Andrés Hernández Alende
Personas en Faneuil Hall Marketplace, un animado complejo histórico y comercial en el centro de Boston, Estados Unidos
El Faneuil Hall Marketplace es un animado complejo histórico y comercial en el centro de Boston, Estados Unidos. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrés Hernández AlendeinmigrantesDonald Trumpperfilación racialICEChicagoBostondemócratas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.