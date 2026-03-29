Israel impide al principal líder católico en Jerusalén oficiar misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

Israel bloqueó misa de Domingo de Ramos en Jerusalén y desató críticas por libertad religiosa. (Imagen con fin ilustrativo)

La policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, entrar a la iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos, porque, según indicó la oficina del primer ministro, estaban preocupados “por su seguridad”.

El hecho ocurrido el domingo que marca el inicio de la Semana Santa para la Iglesia católica fue condenado por Italia, Francia y España, cuyo presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, lo calificó como un ataque a “la libertad religiosa”.

El Patriarcado Latino, una diócesis católica con fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó que la policía impidió a Pizzaballa y al custodio entrar a la iglesia del Santo Sepulcro cuando se dirigían a celebrar la misa.

“Como resultado, y por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro”, añadió el comunicado del Patriarcado Latino.

Según la diócesis, los sacerdotes se desplazaban solos y no en procesión cuando se les bloqueó el paso y tuvieron que dar media vuelta.

“Este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo que, durante esta semana, dirigen su mirada hacia Jerusalén”, destacó el Patriarcado Latino.

Desde que estalló la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, las autoridades israelíes prohibieron las grandes concentraciones, incluidas las que tienen lugar en sinagogas, iglesias y mezquitas. Los actos públicos se limitan a unas 50 personas.

Cruz en lugar de ramos

“La guerra no borrará la resurrección. El dolor no extinguirá la esperanza”, dijo Pizzaballa en la misa del Domingo de Ramos que celebró más tarde en la Iglesia de Todas las Naciones, también conocida como la basílica de Getsemaní, en el Monte de los Olivos.

“Hoy no llevamos palmas en procesión. En su lugar, llevamos la cruz: una cruz que no es una carga inútil, sino la fuente de la verdadera paz”, dijo ante un pequeño grupo de fieles.

El Patriarcado ya había anunciado la cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén, que normalmente atrae a miles de personas.

“Los jefes de las iglesias han actuado con plena responsabilidad y, desde el inicio de la guerra, han cumplido con todas las restricciones impuestas”, señaló el Patriarcado.

La policía israelí declaró que todos los lugares sagrados de Jerusalén están cerrados desde el inicio de la guerra con Irán.

“La petición del Patriarcado fue revisada ayer y se indicó que no podía ser aprobada” por las restricciones, señaló la policía en un comunicado a la AFP.

Sin “mala intención”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que no hubo “ninguna mala intención” en la actuación de la policía y que la única motivación fue “la preocupación por su seguridad y la de su comitiva”.

En su cuenta en X, el presidente de España, Pedro Sánchez dijo que su Gobierno condena “este ataque injustificado a la libertad religiosa y exigimos a Israel que respete la diversidad de credos y el derecho internacional. Porque sin tolerancia es imposible convivir”.

Sánchez señaló que el primer ministro israelí impidió a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén “sin explicación alguna”.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también denunció “una ofensa no sólo para los creyentes sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa” y la cancillería italiana anunció que convocará al embajador de Israel.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó la decisión y afirmó que se suma a una “preocupante multiplicación de violaciones del estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén”.

El Domingo de Ramos, que abre la Semana Santa, conmemora la última entrada de Cristo en Jerusalén, donde fue recibido triunfalmente por una multitud jubilosa pocos días antes de su crucifixión y de su resurrección el Domingo de Pascua, según los Evangelios.