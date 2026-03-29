El Mundo

Israel impide al principal líder católico en Jerusalén oficiar misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

Policía israelí impidió el ingreso del Patriarca; hecho generó críticas de mandatarios internacionales que defienden la libertad religiosa

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Por AFP
Israel bloqueó misa de Domingo de Ramos en Jerusalén y desató críticas por libertad religiosa. (Imagen con fin ilustrativo)







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AFP

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