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El Vaticano expresa su ‘pesar’ al embajador de Israel por bloqueo del Santo Sepulcro

Incidente provocó protestas de países europeos; el cardenal Pietro Parolin se reunió con el embajador de Israel.

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Por AFP
Un fiel cristiano ortodoxo etíope reza dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 27 de enero de 2026.
Un fiel cristiano ortodoxo etíope reza dentro de la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, el 27 de enero de 2026. (JOHN WESSELS/AFP)







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