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Israel bloqueó acceso de jerarcas católicos al Santo Sepulcro en inédito Domingo de Ramos

Cardenal Pierbattista Pizzaballa y el custodio de Tierra Santa fueron retirados por policía en hecho inédito en siglos al iniciarse Semana Santa

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Por Juan Fernando Lara Salas y AFP
El Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, presidió una ceremonia religiosa para conmemorar el Domingo de Ramos en Jerusalén este 29 de marzo, tras la cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos debido a las restricciones por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Patriarca Latino de Jerusalén, el Cardenal Pierbattista Pizzaballa, presidió una ceremonia religiosa para conmemorar el Domingo de Ramos en Jerusalén este 29 de marzo, tras la cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos debido a las restricciones por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. (AMMAR AWAD/AFP)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

AFP

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