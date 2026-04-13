El País

Conferencia Episcopal de Costa Rica respalda al papa León XIV y ‘lamenta’ ataques de Donald Trump contra el pontífice

Donald Trump provocó un nuevo incidente diplomático al llamar “débil” al pontífice por sus críticas a la guerra en Irán.

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Por Fernando Chaves Espinach
El papa León XIV inicia hoy una visita de 11 días a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en su primer gran viaje internacional desde que asumió el pontificado el año pasado.
El papa León XIV inicia hoy una visita de 11 días a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en su primer gran viaje internacional desde que asumió el pontificado el año pasado. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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