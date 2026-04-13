Conferencia Episcopal de Costa Rica respalda al papa León XIV y ‘lamenta’ ataques de Donald Trump contra el pontífice

El papa León XIV inicia hoy una visita de 11 días a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en su primer gran viaje internacional desde que asumió el pontificado el año pasado.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica respaldó este lunes al papa León XIV, líder de la Iglesia Católica, tras los reiterados ataques en su contra proferidos por el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump provocó un nuevo incidente diplomático al llamar “débil” al pontífice por sus críticas a la guerra en Irán.

En un comunicado de prensa, los obispos de la Conferencia Episcopal “manifiestan su plena comunión con el Santo Padre, el Papa León XIV y lamentan con preocupación las declaraciones dirigidas en su contra por parte del Presidente de los Estados Unidos de América Donald J. Trump, en las últimas horas”.

El pontífice, el primer estadounidense en ocupar su cargo, se encuentra de viaje en su primer viaje internacional en África. Pero el fin de semana reiteró su preocupación por la guerra en Irán y Líbano.

En su Vigilia por la Paz del 11 de abril repitió su llamado a cesar la guerra y declaró: “¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra!“.

“No soy un gran seguidor del papa León. Él es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en detener el crimen”, dijo Trump en la Base Conjunta Andrews, en Maryland. Trump acusó a León XIV de “jugar con un país que quiere un arma nuclear”.

La Conferencia Episcopal de Costa Rica respaldó sus declaraciones y dijo que “su servicio no responde a intereses políticos, sino a la proclamación del Evangelio, así como a la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos”.

“En su insistencia vehemente por la paz no hay más interés que la justicia y el amor, especialmente hacia los miles de inocentes que siguen siendo las grandes víctimas en las guerras abiertas actualmente en el mundo”, dice el comunicado.

“La guerra, toda guerra, es siempre una derrota para la humanidad porque conlleva la destrucción de la fraternidad humana”, dice el texto.