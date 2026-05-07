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Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, está en el Vaticano para aliviar tensiones con el papa León XIV: ‘Hay mucho de qué hablar’

Marco Rubio sostuvo una reunión de 45 minutos con el papa León XIV en el Vaticano, en medio de las tensiones entre Donald Trump y la Santa Sede por la guerra, Irán y la política migratoria.

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Por AFP
El papa León XIV recibió en audiencia privada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este 7 de mayo en el Vaticano, en medio de las tensiones entre Washington y la Santa Sede. Foto: AFP/Vatican Media.
El papa León XIV recibió en audiencia privada al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, este 7 de mayo en el Vaticano, en medio de las tensiones entre Washington y la Santa Sede. Foto: AFP/Vatican Media. (HANDOUT/AFP)







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