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Papa León XIV recibirá a Marco Rubio en el Vaticano tras tensiones con Donald Trump

El encuentro privado busca acercar posiciones entre la Santa Sede y Estados Unidos, luego de recientes diferencias públicas por conflictos internacionales.

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Por AFP
Esta foto, tomada y distribuida este 19 de mayo, muestra al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (izq.), y al vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, durante una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano. Fotografía:
Esta foto, tomada y distribuida este 19 de mayo, muestra al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio (izq.), y al vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, durante una audiencia privada con el papa León XIV en el Vaticano. Fotografía: (HANDOUT/AFP)







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