Papa León XIV designa a exmigrante indocumentado como obispo en Estados Unidos

El Vaticano designa obispo a un exmigrante indocumentado en Estados Unidos en medio de tensiones entre el papa León XIV y Donald Trump.

El papa León XIV nombró este viernes a Evelio Menjivar Ayala como nuevo obispo de la diócesis de Wheeling-Charleston, en Virginia Occidental. El religioso, de 55 años, es un exmigrante indocumentado que llegó a Estados Unidos en 1990.

El anuncio lo realizó el Vaticano mediante un comunicado oficial. Menjivar Ayala se desempeñaba como obispo auxiliar en Washington antes de esta designación.

Nacido en El Salvador, el nuevo obispo relató en el pasado que creció en condiciones de pobreza y que salió de su país por el conflicto armado. Su travesía hacia Estados Unidos incluyó obstáculos en México.

Según contó en una entrevista el año anterior, fue detenido en México cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense. Indicó que pagó un soborno para recuperar su libertad. Luego cruzó la frontera por Tijuana.

Menjivar Ayala fue ordenado sacerdote en 2004. Su trayectoria dentro de la iglesia católica avanzó hasta ocupar cargos de liderazgo en Washington.

El nombramiento ocurre en un contexto de tensiones políticas. El papa León XIV, nacido en Estados Unidos, criticó recientemente la amenaza de destruir a Irán. También cuestionó la política migratoria del presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense reaccionó el mes pasado y calificó al pontífice como “débil”. Por su parte, el papa consideró que las medidas contra migrantes resultan sumamente irrespetuosas y pidió un trato más humano hacia estas personas.