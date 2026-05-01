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Papa León XIV designa a exmigrante indocumentado como obispo en Estados Unidos

La historia de Evelio Menjivar revela un recorrido marcado por migración, obstáculos y ascenso en la Iglesia, en medio de tensiones políticas entre el Vaticano y Estados Unidos

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Por AFP
El papa León XIV busca fortalecer el diálogo interreligioso durante su histórica llegada a Argelia.
El Vaticano designa obispo a un exmigrante indocumentado en Estados Unidos en medio de tensiones entre el papa León XIV y Donald Trump. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







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